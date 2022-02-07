Артефакты Олимпийских игр: на курорте «Роза Хутор» открылась уникальная выставка из коллекции Владимира Потанина

Фото предоставлено Роза Хутор

«Роза Хутор» - наиболее яркий пример эффективного наследия сочинской Олимпиады. Именно здесь, в 2014 году, спортсмены со всей планеты боролись за первенство в горных лыжах, фристайле, прыжкам с трамплина. На склонах курорта тогда разыграли самое большое количество олимпийских медалей – 30 комплектов из 98. Сегодня, в восьмую годовщину тех знаменательных игр курорт предлагает своим гостям вновь погрузиться в атмосферу большого спортивного праздника. До 31 марта в культурно-этнографическом комплексе «Моя Россия» можно увидеть уникальную выставку «История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина». В торжественной церемонии ее открытия приняли участие глава города Сочи Алексей Копайгородский, ректор Российского Международного Олимпийского Университета, академик РАО Лев Белоусов, генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Фото предоставлено Роза Хутор

- Это большое знаковое событие, ведь экспозиция открывает нам интереснейшие страницы истории всех зимних Олимпийских игр, которые проходили на нашей планете, в том числе и нашей сочинской Олимпиады! – сказал на открытии выставки мэр Сочи Алексей Копайгородский. – 2014 год стал поистине судьбоносным для нашего города. Город-курорт полностью изменился внешне, а его жители – внутренне. Современная инфраструктура, новая философия гостеприимства, повсеместное увлечение сочинцев физкультурой и спортом, в том числе и его зимними видами - все это продолжает способствовать дальнейшему развитию и процветанию главного курорта России. Благодарю всех организаторов выставки и лично Владимира Потанина за уникальную возможность увидеть легендарные экспонаты и по –новому открыть для себя всемирную историю Олимпийских игр, вековой юбилей которых мы отметим уже в 2024 году», - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский

Среди экспонатов выставки словно путешествуешь по времени. Стенды сформированы на основе олимпийских артефактов разных времен, которые входят в коллекцию основателя компании «Интеррос», благотворителя и мецената Владимира Потанина. Олимпийскую коллекцию он начал собирать почти 10 лет назад, когда в стране шла подготовка к мировому празднику спорта. Экспонаты тщательно отбирали на аукционах, искали в частных коллекциях. Сегодня их – более 400. Это олимпийские медали, факелы, документы. Каждый из них прошел экспертизу Международного Олимпийского комитета, подтверждающую подлинность.

Фото предоставлено Роза Хутор

- Увидеть такую коллекцию сегодня можно, пожалуй, только в музее Международного Олимпийского Комитета в Лозанне. Объясняется это просто – есть коллекционеры, которые собирают олимпийские артефакты, но большинство из них предпочитают любоваться ими в одиночку. Мы же решили, что Олимпийская коллекция Владимира Потанина должна быть доступна всем любителям спорта, нашей молодежи. Коллекция обладает удивительным свойством – она вдохновляет, дает чувство сопричастности к тем событиям, спортивным победам и триумфам, которые пережили спортсмены в предыдущие годы и это сокращает дистанцию между прошлым и желанием осуществить что-то в современности, сделать еще шажок к собственному совершенству – заняться спортом, поиграть в футбол, хоккей, - отметил ректор Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ), который управляет коллекцией, академик РАО Лев Белоусов на торжественной церемонии открытия.

Экспозиция на «Роза Хутор» представляет около 100 оригинальных артефактов: подлинные наградные, памятные медали и другие всех зимних Олимпийских игр, начиная с первых зимних Игр во французском Шамони, которые прошли почти сто лет назад в далеком 1924 году.

Фото предоставлено Роза Хутор

- В тот год летние Игры проходили в Париже, для основателя олимпийского движения барона Пьера де Кубертена они были очень важны, их организовали на его родине, во Франции. Тогда барон предложил до старта летних состязаний провести неделю зимних видов спорта, в которой приняли участие атлеты из разных стран. Но северные страны, которые в то время проводили собственные Скандинавские игры, стали протестовать. Именно поэтому на медалях Игр в Шамони не указано, что они олимпийские. В течение нескольких лет шли споры и только через два года состязания во Франции были признаны первыми зимними Олимпийскими играми, - рассказывают экскурсоводы выставки.

При этом отношение к зимним Олимпийским играм оказалось более легкое. И это стало необычным подарком не только любителям спорта, но и высокой моды. Медали зимних и летних Олимпийских игр отличаются уровнем свободы художников. В летних все было формализовано, эти Игры считались главными, за ними жестко следили, был утвержденный дизайн медалей, который не менялся почти 70 лет. В случае с зимними Олимпиадами все сюжеты медалей различаются. Например, на выставке можно увидеть медали Альбервиля 1992 года, которые выполнены из хрусталя в обрамлении золота, серебра и бронзы. Их сделали в знаменитом модном доме Lalique. Авторство медалей зимней Олимпиады в Лейк-Плесиде 1980 года принадлежит известной ювелирной компании Tiffani&Сo. Но экспонат, представленный в горах Сочи, уникален не только этим. Эта медаль была вручена советскому лыжнику Николаю Зимятову. На зимней Олимпиаде 1980 он стал победителем сразу на двух дистанциях – 30 и 50 километров. Учитывая напряженную политическую ситуацию того времени между СССР и США, сделать это было не просто.

Фото предоставлено Роза Хутор

Неудивительно, что Администрация Сочи совместно с РМОУ и курортом «Роза Хутор» решила организовать специальные бесплатные экскурсии для школьников города. Экскурсии будут проходить до 15 марта. Выставку посетят учащиеся классов с высокой успеваемостью из разных школ города, а также победители олимпиад и конкурсов. Значение прошедших в Сочи XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр подчеркнул и генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский: «Сегодня «Роза Хутор» любимое место отдыха россиян, ежегодно мы принимаем около двух миллионов гостей, обеспечивая им безупречный сервис, безопасность и уникальные впечатления. Выставка олимпийских артефактов из коллекции Владимира Потанина, безусловно, станет одной из важных достопримечательностей нашего курорта. Мы сможем вновь вернуться в ни с чем не сравнимую атмосферу главного спортивного праздника, который меняет судьбы людей и даже городов. Это ярко демонстрирует пример Сочи и динамичное развитие его горного кластера, где теперь располагается курорт мирового уровня».

Наши спортсмены на зимней Олимпиаде в Китае уже выиграли первое золото, пожелаем им удачи на стартах. А увидеть основные вехи великой олимпийской истории можно прямо сейчас на курорте «Роза Хутор».