Пропавшая дочь певицы Валерии перепугала сообщением

Певица Валерия с дочкой Анной Фото: Евгения ГУСЕВА

Анна Шульгина, взявшая себе псевдоним Шена, на днях очень сильно перепугала своих поклонников. Девушка еще осенью забросила свои соцсети, но спустя несколько месяцев забвения вышла на связь с фолловерами и оставила короткое, но пугающее сообщение: "Ужасающая ситуация", сообщает kp.ru.

Испуганные подписчики стали гадать, что же имела в виду наследница певицы Валерии? Почти сутки поклонники семьи терзались в страшных подозрениях, пока сама юная звезда не решила пролить свет на загадку.

- Я долго думала, как поступить: делиться всеми подробностями, частично описать ситуацию или вообще промолчать, сделав вид, что ничего не было, и отшутиться… Моя голова буквально взрывалась от метаний, но, хорошо обдумав, решила, что будет честнее вам рассказать, хоть что-то, - начала монолог Шена.

Далее девушка призналась, что в последние месяцы переживала очень сложный период, который вновь вернул ее в детство. Оказывается, неврологические проблемы сопровождали единственную дочь поп-звезды с самого юного возраста.

- В 2021 году ужасающая ситуация, которая впервые случилась со мной, когда я ещё была ребёнком, а потом ещё несколько раз происходила в течение всей жизни, произошла снова. И то, что я на какое-то время ушла из социальных сетей, тоже было в какой-то степени вынужденно, - продолжила девушка.

Фолловеры попытались разгадать этот пост. Кто-то вспомнил, что Анна росла в тяжелой семейной обстановке. Ее мать обвинила своего мужа и отца девочки, известного композитор Александра Шульгина, в насилии и рукоприкладстве. Позже дети признавались, что росли под отцовским гнетом и тяжелый нрав главы семейства мог в любую минуту обрушиться и на их головы. Все это привело к тому, что Анна стала страдать от "панических атак". Возможно, что спустя столько времени в жизни девушки произошли похожие события, которые снова выбили ее из колеи и сказались на здоровье.

- Я бы и рада рассказать все в подробностях, но, посоветовавшись со специалистами, получила рекомендации не уходить пока в подробности в целях моей безопасности. Меня почти полгода не было особо на людях. Все, что произошло, теперь стало частью моей жизни. Так как я пока не могу рассказать вам детально про этот инцидент, остановлюсь на других событиях, случившихся параллельно, которые так же привели меня к затишью, - заключила Шена, пообещав, что рано или поздно расскажет подробности всем, кто за нее переживает.

Анна Шульгина призналась, что она буквально измучена и ей нужна поддержка. К тому же она перенесла две операции с небольшим промежутком, которые отняли у нее много сил. Однако, точный диагноз она и ее родственники держат в секрете, пишет kp.ru.