Навстречу 100-летнему юбилею. Армавирский государственный педагогический университет

Фото: :ФГБОУ ВО «АГПУ»

Профессия педагога остается, пожалуй, самой востребованной в любые времена. В начальных классах первый учитель открывает детям мир знаний, учит дружбе и дает основу для дальнейшего обучения. В старших классах педагоги поддерживают интерес к учебе и отправляют учеников во взрослую жизнь с тем багажом знаний, который непременно пригодится в студенчестве и на работе. Почти всю жизнь ребенок идет рука об руку с учителем. И это очень важный процесс.

Ни для кого не секрет, что сегодня Краснодарский край испытывает дефицит кадров в сфере образования, в том числе из-за активных миграционных процессов. Детей в регионе становится много, а учителей не хватает. Растущий запрос в педагогах удовлетворить не так просто, но с этой проблемой успешно справляется один из старейших вузов юга России. С 1923 года Армавирский государственный педагогический университет стал местом, где растят будущих педагогов для всего Краснодарского края и не только. Многие студенты приезжают за новыми знаниями из самых разных городов и областей. В 2021 году в вуз поступили ребята из Ставрополья, Ростовской области, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесии, а также Московской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Мурманской, Иркутской, Кировской областей, Пермского, Красноярского, Алтайского и Приморского краев, Башкортостана, Удмуртии, Бурятии, Чечни, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов.

Ректор Армавирского государственного педагогического университета, профессор Амбарцум Галустов

- Наш вуз всегда привлекал абитуриентов, которые мечтали стать педагогами. Сегодня в АГПУ созданы все условия для того, чтобы будущие учителя смогли стать успешными в профессии, получить знания и потом передать их детям. Во-первых, это хороший кадровый потенциал. Среди наших преподавателей есть заслуженные учителя России и Кубани, почетные работники высшего профессионального образования. Во-вторых, мы постоянно обновляем материально-техническую базу. Университет готовится к открытию Технопарка универсальных педагогических компетенций «Учитель будущего поколения России». Современный формат обучения педагогов позволит через несколько лет обеспечить школы профессионалами, готовыми к поиску и творчеству. Также мы добились значительного увеличения бюджетных мест в 2021 году. Впервые за много лет таких мест было выделено 989. Это больше на 103 места, чем за предыдущий период. Будем стараться удерживать этот показатель и дальше, - рассказал «Комсомольской правде» ректор Армавирского государственного педагогического университета, профессор Амбарцум Галустов.

Фото: :ФГБОУ ВО «АГПУ»

Благодаря стремлению руководства к постоянному развитию популярность вуза растет с каждым годом. Об этом говорит средний конкурс при поступлении. В 2021 году он составил 6,7 человека на место на программы бакалавриата, а это выше уровня 2020 года.

Университет известен во всем крае среди профессионального сообщества. В конце января вуз принимал делегацию из Анапы во главе с начальником управления образования курорта Людмилой Позднеевой. Визит был неслучаен - на курорте активно строятся и реконструируются школы, а кадров не хватает. Чтобы восполнить этот пробел, было подписано соглашение о сотрудничестве между университетом и управлением образования Анапы. По мысли ректора АГПУ Амбарцума Галустова, заключение трехсторонних соглашений о сотрудничестве с базовыми школами - это необходимость и для вуза, и для региона. Эта форма имеет много плюсов: в университет придет мотивированный студент, после обучения школа получит высококлассного профессионала, а молодой специалист - работу по специальности.

Фото: :ФГБОУ ВО «АГПУ»

- Эта одна из форм взаимодействия, которую мы активно внедряем. Она позволит решить проблему с кадрами на местах, улучшить ситуацию в школьном образовании Краснодарского края, - отмечает ректор АГПУ.

К слову сказать, выпускники вуза стали чаще выбирать работу по специальности. Если в 2019 году таких студентов было 69 процентов, то уже через год показатель вырос на 8 пунктов. А значит, престиж профессии в глазах молодых людей растет. Уже с вузовской скамьи они понимают, что благодаря полученным знаниям смогут реализовать себя в школе.