Родственники жертв кущевской банды Цапков просят главу СК о личном приеме

Обращение направлено в СК России

Пострадавшие от банды Цапков в Кущевском районе обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они попросили руководителя центрального аппарата о личном приеме.

- Родственники жертв кущевской хотят, чтобы нераскрытые уголовные дела расследовал СК России. В том числе, и убийство главы Кущевского района Бориса Москвича, - об этом рассказал адвокат потерпевших Игорь Волков.

Родственники просят на причастность ко всем преступлениям проверить Вячеслава Цеповяза, его бывшую жену Наталью Стришнюю и ее брата.

- По нашему мнению, снова нашлись высокие покровители главарей кущевской банды и членов их семей в силовых структурах. Они оберегают их преступно полученные капиталы. А родственники жертв так и не смогли получить установленную судом компенсацию, - говорится в обращении.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Цеповяз подал в кущевский суд о признании за ним половины предприятия, которым управляют его же дети. На «Созвездии» числится химчистка и ресторан в Кущевской. Теперь половину предприятия сиделец, прославившийся фотографиями с крабами и красной икрой, хочет забрать себе. Брачный договор супруги подписали еще в 2015 году. Жена Цеповяза Наталья приехала к мужу в колонию вместе с детьми и нотариус заверил документ. А черед два года пара развелась.

Также сообщалось, как живут наследники тех, кто сидит за убийства и вымогательства после 11 лет кровавой резни в Кущевке. Дочь главаря банды цапков купается в роскоши и покупает львят в домашний зоопарк.

Напомним, что банда Цапков орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. Под следствие они попали после убийства 12 человек.

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