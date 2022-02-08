Куда гробы из воды. В Анапе власти ищут сухое кладбище для захоронений усопших

Могилы стоят в воде. Фото: "Газета Анапа"

Анапу несколько раз подтапливало летом прошлого года, а теперь вода в некоторых районах курорта стоит и зимой. Более того, она нашла для себя самое неподходящее место - городское кладбище. Могилы усопших полностью погружались под воду в конце декабря.

А сейчас влага стоит в ямах, подготовленных для захоронений.

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Фото: "Газета Анапа"

- Мы понимаем, что это не самая большая проблема. Это не жизнеобеспечение города, а совсем наоборот. Но захоранивать покойников некуда. Не в воду же гробы опускать?! Да и с точки зрения санитарной, это непорядок, что грунтовые воды поднялись до уровня гробов, - говорит житель курорта Сергей Корабелов.

Власти города разводят руками, мол, с природой не совладаешь.

Фото: "Газета Анапа"

- В результате обильных осадков и таяния снега произошло подтопление низинной части территории городского кладбища. Принимаются необходимые меры для предотвращения поступления воды – обустроены земляной отвал и водоотводной канал, - сообщили "КП" - Кубань" в мэрии Анапы.

И пока ситуация не исправится жителям предлагают альтернативу.

Фото: "Газета Анапа"

- Сухие участки используются. Кроме того, можно использовать места для захоронений в поселке Просторный и Бужор, - уточняют в мэрии.

Жители боятся, что это еще и опасно. Фото: "Газета Анапа"

Однако местные боятся еще и попадание в грунтовые воды опасных трупных ядов. Почти вся питьевая вода в этих местах добывается из скважин.

- Кладбище находится в трех километрах от жилой застройки.Питьевую воду Анапа получает из поверхностных водоемов (р.Кубань). Поэтому опасности никакой нет для людей, - прокомментировали "КП"- Кубань" в Роспотребнадзоре.