Пожар на крупнейшем в России угольном терминале в порту Тамань объяснили рядовым инцидентом

Проводится внутренняя проверка

Вечером 7 февраля в кубанском порту Тамань произошел пожар. Возгорание случилось на крупнейшем в России угольном терминале. Клубы черного дыма с пылью протянулись на несколько километров. Угольный шлейф было видно из разных уголков полуострова.

Местные активисты сняли происходящее на видео и опубликовали в соцсетях.

- Вот такой густой угольный дым. В порту загорелся стакер-реклаймер - машина для погрузки угля. Нам рассказывали рабочие, что они тушат периодически загорающийся уголь всухую, просто пересыпая с места на место. В январе на терминале тоже произошел пожар, там сгорел экскаватор, - написали в сети активисты, при этом переживая, что после пожара в воздухе превышена концентрации опасных веществ.

При этом инженер в порту Тамань рассказал "Комсомолке", что из локального ЧП раздули экологическое.

- Произошел рядовой инцидент, который порой случается в портовой отрасли. Ничего из ряда вон выдающегося не было. Стакер-реклаймер точно не горел – это полная нелепица, как и всё, что обычно рассказывает про события в порту одна из местных экологических групп, - пояснил сотрудник.

В компании «ОТЭКО» уверили, что переживать не за что - ущерб для окружающей среды полностью отсутствует.

- На территории причала Таманского терминала навалочных грузов при проведении специализированным подрядчиком работ по модернизации лентоочистителя конвейера линии погрузки произошло возгорание. На месте работали аварийно-спасательные формирования компании. Возгорание было ликвидировано в течение двух часов в тот же день, оно носило локальный характер, пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выяснит специальная комиссия, - прокомментировали "Комсомольской правде" - Кубань" в "ОТЭКО".

В компании также добавили, что информация о нарушениях техники безопасности, появившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности.

После случившегося высказался и местный политолог Юрий Янкин. Он связал реакцию в сети со зрелищностью видео.

- Судя по комментарию пресс-службы компании, речь идет о локальном происшествии, последствия которого были оперативно устранены. Что касается реакции в социальных сетях, то она вполне объяснима: выглядит это зрелищно. Надо сказать, что активисты группы «Чистая Тамань» всегда излагают события, связанные с портом Тамань, в каком-то очень сенсационном ключе, поэтому объективными эти высказывания в сети точно назвать нельзя. В их заявлениях прослеживается явная заинтересованность в негативизации любых событий в порту, - сказал "КП" - Кубань" Янкин.

В компании также добавили, что информация о нарушениях техники безопасности, появившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности.

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