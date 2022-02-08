«Нас отговаривали быть вместе»: колясочник преодолел три тысячи километров, чтобы увидеть любовь с сайта знакомств

Юрий и Людмила вместе уже 15 лет. Фото: из личного архива героев публикации.

Жизнь Людмилы Чаговцевой разделилась на «до» и «после» 22 года назад. Тогда 21-летняя девушка вместе с супругом Алексеем и годовалой дочкой Кристиной жили в городе Борзя Забайкальского края. В один из дней муж предложил прокатиться на машине до озера, что в 40 километрах от дома. Женщина согласилась, но малышку оставила сестре – было плохое предчувствие. И оно не обмануло.

Во время поездки Алексей стал лихачить на дороге. Прибавив еще скорости, на крутом повороте не справился с управлением - машина улетела в кювет. Водитель отделался несколькими синяками и испугом, а вот его любимой требовалась помощь врачей.

- Получилось так, что я вылетела из автомобиля. Потом очнулась в нескольких метра от него. С трудом подняв голову, поняла, что не чувствую ног – был сломан позвоночник. Скорее всего, произошло это, когда вылетала через лобовое стекло, либо уже после удара о землю – как раз, помню, камень был за моей спиной, - вспоминает ту страшную аварию Людмила. – Знаете, не плакала в тот момент, наоборот, мужа пыталась успокоить, который кричал от ужаса.

Был шанс встать на ноги

Уже в больнице врачи диагностировали женщине компрессионный оскольчатый перелом первого поясничного позвонка, был задет спинной мозг. Людмиле пришлось пережить больше десяти операций. На больничной койке женщина провела без малого год. А свою дочь Кристину она не видела больше полутора лет – малышка жила у бабушки, пока женщина пыталась восстановиться.

Людмиле пришлось пережить больше десяти операций. Фото: из личного архива героев публикации.

Во время реабилитации Людмила даже стала потихоньку ходить, медленно опираясь на ходунки. Но однажды во время занятий тренер случайно сильно надавил на ногу пациентке. - Боль была дикая – как позже выяснилось, у меня был оскольчатый перелом шейки бедра. После этого я уже не смогла встать на ноги, - рассказывает женщина.

Родные бросили, муж отказался

Выписавшись из больницы, Людмила попросила вернуть ей дочь. Но после возвращения домой испытания в жизни женщины не закончатся. Она столкнулась с холодностью со стороны родных.

- До аварии мы жили на пятом этаже, а после поменяли квартиру на равноценную, только уже на первом. Я думала, что буду часто гулять. Но, чтобы выйти на улицу, мне нужно было преодолеть несколько ступеней. Помочь мне было просто некому. Муж совершенно меня не замечал, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Людмила. - Так что вылазки были очень редкими. Помню, несколько лет провела в заточении, «гуляла» лишь у окна. Мать приходила редко, а муж потом вообще загулял. Появлялся только, чтобы пенсию по инвалидности забрать. Он после аварии машину в кредит взял – моими выплатами гасил его. А о нас с дочкой, похоже, все забыли. На булку хлеба порой собирали мелочь, завалявшуюся в доме. Сходить в магазин просила соседей, ведь дочь была совсем маленькой.

А через несколько лет муж Людмилы умер от сердечного приступа.

- Единственная, ради кого я жила, - была моя дочь, - признается Людмила. - Знаете, я уже давно чувствовала себя одинокой. После смерти мужа толком ничего не изменилось. Я ни с кем не общалась. Может быть, поэтому спустя полгода после похорон я решила зарегистрироваться на сайте знакомств.

Семья во время одного из отпусков. Фото: из личного архива героев публикации.

Судьбоносное знакомство

В этот самый момент, когда Людмила загружала свое фото, Юрий Старжинской собирался удалять анкету.

- Помню, что на первом месте высветился ее снимок. Увидел ее глаза, и сразу что-то внутри щелкнуло. Удалять анкету не стал, решил написать этой девушке, - рассказывает Юрий. – Мы сначала переписывались, потом созвонились по телефону. А через несколько недель Люда пригласила в гости. Я тут же купил билеты. И приехал – три тысячи километров не преграда! Я тогда в Приморском крае жил, она - в Забайкалье.

Правда, родители Юрия изначально были против этой дальней поездки. Дело в том, что парень сам был в инвалидном кресле. Он тоже попал в аварию, как и Людмила, только на три года позже, чем она. Мужчина признается – в ДТП угодил по собственной вине. На его плечи тоже выпали испытания – и остеомиелит (поражение кости, вызванное бактериями – Авт.), и инфекция, занесенная по вине врачей. Но, к счастью, семья окружила его заботой. Поэтому родня переживала, как сын перенесет поездку – раны были еще свежими.

Юрий вместе с дочерью Людмилы Кристиной. Фото: из личного архива героев публикации.

Сопроводить Юру согласилась его мама. Тогда она думала – едем погостить пару дней. Но в итоге мужчина остался навсегда. Вместе пара училась заново жить, они помогали другу другу, поддерживали и, самое главное, дарили радость.

- Пожениться решили спонтанно. Помню, сидим, ужинаем, я говорю: «А чего ты меня замуж не зовешь?» Он: «Так давай, выходи!». Вот скоро будем отмечать тринадцатую годовщину, - смеется Людмила. – Но расписывали нас не в загсе. В те годы в Борзе условий для инвалидов практически не было – выехать из дома целое дело. В наше положение вошли – и сотрудница загса приехала к нам в квартиру.

Юрий, Людмила и дочь Кристина. Фото: из личного архива героев публикации.

Сломан позвоночник, но не жизнь

Оформив свои отношения, пара стала жить одной дружной семьей. Доьч Людмилы называют Юрия папой, даже фамилию его взяла. В 2015 году Старжинские получили участок на краю города. Оба - любители природы и свежего воздуха. Потому поменяли душную квартиру на дом. Возводить его решили сами – с нуля. Завели собак, кошек, а Людмила еще и начала заниматься огородом, завела хозяйство. Все делали сами, ни от кого помощи не ждали.

В Борзе у семьи был частный дом и собственный двор. Фото: из личного архива героев публикации.

Но прожила в своем доме пара недолго – полтора года назад перебралась на юг. Друзья и знакомые не верили, что Старжинские бросят все и поедут на машине в такую даль. Но семья давно привыкла ломать стереотипы – немощные это не про них.

Пара выращивала овощи и фрукты. Фото: из личного архива героев публикации.

Обосновались в итоге в Краснодаре. Погода, говорят, здесь отличная – большую часть времени тепло, а значит, нет препятствий для их передвижения. К тому же, пара ведет насыщенную жизнь, любит путешествия – из Краснодара удобно организовать любую поездку.

- Незадолго до переезда я завела аккаунт в Tik Tok, где показываю свою жизнь, что происходит, где я бываю, что делаю. Я практически всегда с телефоном в руках, поэтому получается записывать почти все интересные моменты. Делюсь этими роликами, вижу отклик других людей, многие благодарят за вдохновение, за то, что мы с мужем постоянно активны, мы этим заряжаем людей. Каждый день получаю сообщения с благодарностью, кого-то сподвигаем бороться, кого-то улыбнуться, - говорит Людмила Старжинская. – Рекламу мне предлагают и регулярно, но я хочу, чтобы мои видео были чистым отражением нашей жизни, потому отказываюсь от коммерции. Тем более мы с мужем работаем – он создает информационные сайты, я их наполняю, словом, не жалуемся – при деле.

Пара обожает путешествовать. Фото: из личного архива героев публикации.

В ближайшее время пара планирует очередное путешествие в честь своей годовщины свадьбы. А через год подумывают все же купить свой частный дом в пригороде Краснодара – соскучились по заботам и хлопотам, что у них были раньше.

- Ни о чем не жалеем, даже об аварии, - признаются супруги. – Мы очень счастливы вместе и никогда бы не променяли расставание на здоровую жизнь.

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