«Время хайповать». Известный блогер Михаил Литвин сжег машину бизнесмена из Краснодара

Фото: скриншот видео

Михаил Литвин – один из самых эпатажных российских блогеров. Только за последний год он сжег «Мерседес» за 13 миллионов рублей, разбил новый «Порш» и лишился водительских прав.

За приключениями блогера следили 14,4 миллиона человек в инстаграм и 8,6 – на Youtube. Причем эксперты признавали, что у Михаила – живая аудитория. То есть она следит за каждым шагом кумира.

Накануне на YOUTUBE-канала блогера вышел новый ролик. Он длился всего шесть минут.

- Многие до последнего не верили, что это произойдет, – обратился к зрителям Литвин и зажал педаль газа. Он сидел внутри BMW M5 COMPETITION 2019 года выпуска. За кадром был владелец автомобиля – Андрей Сидоропуло, известный предприниматель из Краснодара.

Фото: скриншот видео

- Мы ничего не снимали с этой тачки: ни мотор, ни выхлоп, ничего. А какой здесь карбон, – добавил Литвин и вышел из кадра. Там его ждал владелец авто. Он проиграл «немца» в предыдущем ролике блогера. Это был челлендж: участники должны были пройти шесть метров по натянутой веревке. Проигравший лишался собственного авто.

- Я до последнего не осознаю, как это возможно. Как осознать, что машину взорвут, – не понимал Андрей.

Фото: скриншот видео

Спустя минуту его машину охватило пламя. Это случилось после запуска горящей стрелы. На это у блогера ушло две попытки. После неудачи машина разлетелась на осколки.

- Время не позднее, время хайповать, – заключил Литвин.

По словам Михаила, машина принадлежала Андрею Сидоропуло.

Фото: скриншот видео

Известно, что у машины было три владельца. Последний приобрел «немца» в августе прошлого года. Если верить соцсетям, машина была замечена в Краснодаре.

Помимо внешнего вида, авто отличал номерной знак – Х666ТА93. Еще в апреле 2021-го он принадлежал Ладе 2106 1994 года выпуска. Она стояла на сервисе по продаже авто за 55 тысяч рублей.

Известно, что у Андрея Сидоропуло в Краснодаре был бизнес. По слухам, он занимался арбитражем трафика, а фирму создал 19 мая 2021 года. Основной вид деятельности компании указан как рекламное агентство.