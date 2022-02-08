«Я ракеты Тополь-М делал, а с водой справиться не могу». Пенсионер из Темрюка нарисовал SOS на заборе, оставшись без отопления зимой

Старики отчаялись и написали сигнал тревоги на заборе Фото: Личный архив

Семья Винокуровых - образцово показательная чета военных на заслуженном отдыхе. Их только в фильмах снимать. Вместе 45 лет, дочка пианистка, студентка Плехановки. 20 лет назад супруги вышли на пенсию и переехали в Темрюк, построив добротный кирпичный дом, как у казаков. Но впервые за эти 20 лет их дом медленно, но верно начал уходить под воду.

- Я всю жизнь проработал инженером военного завода в Воткинске, на родине Чайковского, - рассказывает "КП" - Кубань" глава семьи Петр Павлович. - Ракеты Тополь-М баллистические делал, а с водой справиться не могу.

Летом 2021 года Темрюк топило нещадно. Но та вода, что постепенно вытесняет стариков из их дома, другая.

- От ливней летних мы так не страдали, как страдаем сейчас. В цокольный этаж прибывает и прибывает вода грунтовая. И в этом явно не небесная канцелярия виновата. Тут нарушена дренажная система, - подозревает пенсионер.

Неподалеку от его дома на улице Карла Маркса располагалась целая система подземных каналов для отвода воды. Но пару лет назад здесь затеяли стройку жилого комплекса. Горожане подозревают, что именно это нарушило то, что исправно служило десятилетиями.

Рачительный хозяин приобрел мотопомпу. Но теперь она работает практически не останавливаясь. А воды становится только больше.

А самое страшное, что вода добралась до газового котла, оставив пенсионеров без отопления зимой.

- Мы дежурили с женой каждую ночь, боясь, что вода зальет горелки и мы взлетим на воздух или отравимся. А потом это стало уже бессмысленно. Котел ушел под воду. Отопление заглохло, - рассказывает мужчина.

От воды в домах страдают и соседи Винокуровых. Тридцать человек подписали обращение в городскую администрацию. Но комиссия из мэрии, похлюпав сапогами, только руками развела. И, кажется, даже не удосужилась поискать причину внезапного подъема грунтовых вод.

- Обращение жильцов по улицам К.Маркса, Коллонтай, Тополинная, Полетаева в Темрюке было рассмотрено. Но тут необходим комплексный подход, начиная от финансирования проектов ливневок до его реализации, - сообщили "КП" - Кубань" в мэрии Темрюка. - Такие средства в бюджете города не предусмотрены.

После такого ответа, будто вырванного из контекста рационализаторского предложения куда-то выше, Винокуровым и их многочисленным соседям ничего другого не осталось, как выводить сигнал SOS на заборе. Вдруг кто-то из космоса, если ближе помощников нет, откликнется.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Есть уже первая реакция на призыв о помощи. Прокуратура Темрюкского района взяла на контроль работы по откачке воды из домов жителей.

- В ходе осмотра прилегающей территории, совместно с хозяином и лицами, проживающими по соседству, прокуратурой района администрации Темрюкского городского поселения дано указание на проведение работ по откачке скопившейся воды с территории, расположенной вблизи участка, с целью возможного отвода грунтовых вод, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.