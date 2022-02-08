«Плачем от безысходности». Отправления с важными документами застряли в сортировочном центре Краснодара из-за погоды

Посылки краснодарцев застряли на сортировочном пункте из-за снегопадов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Шквал обращений от краснодарцев, которые не могут получить вовремя свои отправления, посыпался 7 февраля. Жители отмечали, что вся корреспонденция чудесным образом задерживалась в сортировочном центре, а потом о ее судьбе ничего не было известно. Посылки или письма в город доставлялись быстро, но в отделениях «зависали» и доезжали за несколько дней, а то и неделю. Если бы это касалось обычных посылок из Китая, люди бы смогли подождать, но когда дело коснулось доставки жизненно важных документов, тут возмущение достигло апогея.

- Я просто плакала от безысходности. Ведь дело касалось здоровья. С 31 января в сортировке лежало заказное письмо из Москвы. Внутри - медицинские справки и направление на госпитализацию в Бурденко, билеты до столицы были куплены, мне надо было вылетать на лечение, но без документов как я могла это сделать? – рассказала «КП»-Кубань» Анастасия Киселева. - Я обзвонила горячую линию «Почты России», несколько раз меняли дату доставки, но дело не двигалось. Пришлось писать в администрацию Краснодара. Только после этого я получила свое письмо.

Пока Анастасия обзванивала горячую линию, Елена Собкина успела написать даже в Роспотребнадзор. Отправление, адресованное девушке, покинуло сортировку 4 февраля, а потом просто пять дней где-то «гуляло» по городу.

- Краснодарская сортировка № 350960 можно сказать стоит, очень медленно обрабатывается корреспонденция. Я писала в Роспотребнадзор Краснодарского края, но они не увидели в этом ничего такого, чтобы разбираться, - отметила Елена.

В Краснодарском филиале «Почты России» не отрицают, что проблемы с доставкой посылок и писем были, но сроки задержки не превышали 5 дней. Связаны они с аномальными снегопадами, которые обрушились на регион в конце января. Снег уже сошел, но сотрудники сортировочного центра до сих пор не могут разгрести внезапно выросшие завалы корреспонденции.

- Были отменены магистральные рейсы, а также авиарейсы. Двое суток был закрыт аэропорт. После возобновления авиа- и магистрального сообщения ежедневный объем обработки отправлений в Краснодарском сортировочном центре вырос в несколько раз, - отметили в пресс-службе УФПС Краснодарского края АО «Почта России». - Мы приносим извинения клиентам, которые столкнулись с задержкой доставки.

Сейчас на работу в сортировочный центр вывели дополнительный персонал, чтобы минимизировать задержку в обработке почты. На предприятии обещают, что до конца этой недели все посылки и письма найдут своих адресатов.