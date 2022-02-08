Замело с головой. Красную Поляну засыпало двухметровым слоем снега

На горнолыжных курортах Сочи выросли огромные сугробы. Фото: t.me/soch01

Вот уже вторую неделю в горах Сочи настоящий снежный апокалипсис. Причем засыпает уже не только вершины Красной Поляны, где который день не стихает метель. Обильный снегопад наблюдается на минимальных отметках - 1170 метров над уровнем моря.

Местные жители и путешественники делятся в Сети кадрами с места событий. Сугробы намело невероятные.

Старожилы говорят, что такие снегопады для февраля не редкость. Но все же признаются - столь высокий и плотный снежный покров образовывается не часто.

Тропинки для людей не успевают расчищать. Фото: Олег УМАРОВ

- На высоте местами уже два метра сугробы. Замело с головой! - говорят туристы и сотрудники горнолыжных курортов.

Из-за плохих погодных условий для катания сейчас открыта лишь часть горнолыжных трасс. На некоторых из дорог наблюдается крайне плохая видимость, поэтому находиться там опасно.

Вот такие снежные шапки засняли на машинах, что находятся внизу на "Розе Хутор". Фото: Олег УМАРОВ

По прогнозам синоптиков, снег будет идти в течение всего сегодняшнего дня, и за это время сугробы могут стать еще в два раза выше.

Напомним, в горных районах Сочи действует штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега на проводах и деревьях.

- Сейчас характер осадков слабо-умеренный. Но то ли еще будет, - предупреждает «КП» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - Ночью 9 февраля в средних и высоких горах Сочи ожидается очень сильный снег. Засыпать будет на высотах от 1000 метров. И хлопья будут большие, как и интенсивность осадков. Потому выпущено экстренное предупреждение по непогоде.

В МЧС рекомендовали не выходить в горы в непогоду и сильный снегопад. Кроме того, спасатели советуют оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

- Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Красная Поляна вся в снегу. Фото: instagram.com/marga_ritka

КСТАТИ

Какие рекорды были на Красной Поляне

Несмотря на то, что горнолыжные курорты знатно засыпает, исторический максимум не побит.

- Норма суммы осадков в феврале - 170 миллиметров. На данный момент не выпало и половины - 51 миллиметр. Эта сумма составляет треть от нормы, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи.

При этом самый влажный февраль был 52 года назад - тогда сумма осадков превысила 370 миллиметров. А вот засуха зафиксировали в 1972-м - 17 миллиметров осадков.