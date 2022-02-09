В 14 лет заработал свой первый миллион: Школьник из Сочи перешел на домашнее обучение из-за блога

Фото: instagram.com/maximrru

Максим переехал с Сахалина в Сочи вместе с родителями. Сейчас ему 15 лет и он полностью обеспечивает себя сам, активно ведя блог. Даже договорился с мамой и папой, что ходить в школу ему не стоит – он просто не успевает заниматься делами, на которых зарабатывает. В Instagram у Макса 1,4 млн подписчиков, именно реклама в соцсетях приносит основной доход.

В июне прошлого года Максим отметил 15-летие. Фото: instagram.com/maximrru/

«Максим, которыи смог или КАК стать миллионером в 15, получая двойки. Ушел из школы ради блога, теперь строю жизнь мечты», - так оформил шапку профиля успешный школьник.

О себе недавно парень рассказал в интервью авторам канала «Дымоход». Ведущий Саша Великолепный узнал у школьника «Сколько стоит его шмот».

- Я позавчера прилетел из Сочи, поэтому одет по-зимнему. На мне обувь за 40 тысяч, штаны Zara – 4 тысячи, куртка и шарф того же бренда за 7 тысяч, рюкзак Dior – 180 тысяч, браслет Nomination - 30 тысяч, - разобрал свой гардероб Максим.

15-летний парень дал совет модникам: главное в образе - хорошая обувь, сумка и аксессуары. Также Максим рассказал, что ведет блог про саморазвитие и рассказывает в нем, что нужно делать, чтобы добиваться поставленных целей.

- Год назад я не мог представить, что я смогу поехать в Москву на собственные деньги. Свой первый миллион я заработал в 14 лет. Сейчас около 500 тысяч в месяц выходит. В планах перебраться в столицу на пмж, - поделился планами на жизнь с ведущим подросток.

Фото: instagram.com/maximrru

Парень в разговоре с влогером назвал Сочи городом для бабушек.

- В Сочи молодежь едет на два дня потусить, максимум на неделю, потом надоедает, - заключил Максим.

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