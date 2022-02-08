Закончились слова. Кубанская резня бензопилой попала на видео

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Ролики с конфликтами на дорогах набирают миллионы просмотров. Чаще всего люди выясняют отношения на кулаках.

Не поделили дорогу – вышли на улицу, помахались и разъехались по делам. Обходится даже без заявлений. Никому не хочет выяснять отношения в правовом поле.

Не думали о последствиях герои этой истории. Они устроили разборку на перекрестке в станице Холмской. Это небольшая станица в Абинском районе. Население – чуть больше 17 тысяч.

Эта история осталась бы тайной, если бы станица Холмская не находилась на федеральной трассе. Она ведет на курорты Краснодарского края и в порт Новороссийска. То есть ежедневно здесь проезжают тысячи машин.

Неизвестно, что именно не поделили местные жители. Но они устроили драку на глазах у сотни человек. На кадрах видно, как мужчины выясняют отношения на кулаках.

За происходящим наблюдают десятки машин. Но водители никак не реагируют на происходящее. Они изумленно снимают избиение на камеру.

После десяти секунд один из драчунов падает на землю. Второй бросается на добивание, но делает паузу и дает оппоненту подняться на ноги.

Избиение прерывает товарищ одного из бойцов. Он врывается в кадр с бензопилой.

- Но она не заводится, – шутят очевидцы. – Цены на бензин видели? Вот народ страдает.

Запустить бензопилу пытается уже пострадавший. Он выхватывает инструмент, но оппонент спасается бегством. А бензопила вновь глохнет.

- По сообщению очевидцев дорожного конфликта, произошедшего в станице Холмской, материал зарегистрирован, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. – В настоящее время назначено проведение проверки, по её результатам будет принято законное процессуальное решение.

Сейчас правоохранители устанавливают участников потасовки. По словам очевидцев, они скрылись с места, когда бензопила не завелась в очередной раз.