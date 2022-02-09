Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 февраля 2022 года: свыше 277 тысяч жителей Сочи привились от COVID-19

Фото:admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация от коронавируса продолжается на Кубани. Она длится уже более года. За это время прививку от самой популярной инфекции человечества поставили более 2,9 миллиона жителей Краснодарского края.

Только в Сочи вакцину получили 277 тысяч местных жителей, в том числе 62 000 пенсионеров. Еще 20 тысяч человек прошли ревакцинацию.

Отмечается, что на курорте развернуто 25 прививочных пунктов.

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