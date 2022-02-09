Дьявольский вихрь завис над регионом: Краснодарский край накроет мощный циклон

Краснодарский край накроет мощный циклон. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Кубани готовят к новым катаклизмам. Дело в том, что регион в ближайшие часы окажется во власти мощного циклона. Дьявольский вихрь, который уже успел досадить Турции, обрушив снег и жуткие ливни, сместится на юго-восток. При этом его штормовой фронт, говорят метеорологи, наберет обороты, когда будет проходить над Черным морем. И в итоге стихия накроет Краснодарский край.

- Ожидаются дождь и мокрый снег, возможны гроза и град, также ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 20-23 метров в секунду, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Кроме того, ожидаются подъемы уровней воды в реках.

Интенсивность осадков будет серьезная, потому спасатели уже объявили штормовое предупреждение.

- В Краснодаре, например, интенсивность дождей может достигать 5-7 миллиметров за каждые 3 часа – это огромные цифры, - уточняют «Коммерсанту» в центре погоды «Фобос». - Стихия успокоится только ночью 10 февраля.

При этом, по прогнозам, пока будет бушевать непогода, на город выльется двухнедельная норма влаги.

- Досталось и Черноморскому побережью. Минувшей ночью, например, в Геленджике выпало 16 миллиметров осадков, в Новороссийске – 14, - добавляют метеорологи. - К концу дня на Кубани местами может выпасть до половины всех февральских запасов влаги.

При этом показывать свой крутой нрав непогода будет недолго - уже 10 февраля небо над Кубанью начнет проясняться. Краснодарский край будет защищать от дождей область высокого давления, а это значит, что на время в регионе будет ясно и тепло.

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