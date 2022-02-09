Новый Хатико. Бесхозный лабрадор из Краснодара путешествует по городу на трамвае, садясь на один и тот же маршрут

Четвероногий пассажир катается на городских трамваях и троллейбусах. Фото: t.me/krd_tipich_ru

К остановке "Улица Одесская" в Краснодаре подъезжает трамвай № 8. В транспорт забегают люди, а вместе с ними и еще один необычный пассажир - упитанный черный лабрадор. Пес заходит в транспорт и, совсем как человек, усаживается на свободное сидение. На других пассажиров пес не бросается, соблюдает все правила передвижения. На протяжении всей поездки питомец смирно сидит на своем месте и задумчиво наблюдает за каплями дождя, которые стекают по окнам общественного транспорта. Когда людей в трамвае мало, четвероногий пассажир ложится на два сидения и сладко засыпает. Правда, катается собака "зайцем" - билеты на поездку ей, понятное дело, никто не продает.

Питомец смирно сидит на пассажирском сидении и выглядывает в окно. Фото: t.me/krd_tipich_ru

Когда поездка псу надоедает, он заблаговременно подходит к двери и дожидается полной остановки трамвая. После этого выходит из транспорта и идет по своим делам. Жители Краснодара видели лабрадора на улицах Дзержинского, Мира, Ставропольской и Московской. Он катается на трамваях уже несколько дней подряд. Маршруты выбирает разные - необычного пассажира заметили в трамваях № 8 и 2, а также в троллейбусе № 15. Однако питомцу-путешественнику рады не все кондукторы.

- Вчера собака пыталась запрыгнуть в "двойку" на Северной, - делятся пользователи в социальных сетях. - Но кондуктор ее выгнал.

Иногда пес засыпает во время поездок. Фото: t.me/krd_tipich_ru

А вот у самих пассажиров пес вызывает положительные эмоции.

- Лабрадор - добрейшая порода, - отмечают люди в соцсетях. - Едет по своим собачьим делам. Выглядит забавно!

Лабрадора, разъезжающего на общественном транспорте, даже прозвали "Краснодарским Хатико". Выглядит он упитанным и ухоженным. Вполне вероятно, что питомец разыскивает своих хозяев. А значит, они должны теперь знать, где найти своего пса.