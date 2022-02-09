Как выглядел парк Сергея Галицкого до того, как стал известным

Фото: Google Карты

Парк "Краснодар" – самое узнаваемое место на юге России. Его фотографии украшают глянцевые журналы, рекламные щиты и презентации.

Только так было не всегда. Еще десять лет назад на месте парка Сергея Галицкого был огромный пустырь. Бизнесмен только строил академию футбольного клуба «Краснодар». Она стала одним из первых строений на улице имени героя Владислава Посадского. Уже затем появились стадион и парк. Они открылись с разницей в год.

Будущая парковка стадиона ФК Краснодар Фото: Google Карты

«КП» – Кубань» узнала, как выглядел парк Краснодар десять лет назад.

Ежедневно парк Сергея Галицкого посещают десятки тысяч горожан и туристов. Операторы даже организовали на Кубань специальные туры. Гвоздь программы – посещение парка "Краснодар".

Зона отдыха Сергея Галицкого уже признавалась лучшей в Европе. Но бизнесмена это не остановило. Парк продолжил расти. Работа на объекте кипит даже зимой. Уже скоро его украсят водопад и сад камней.

Будущий вход в парк Сергея Галицкого со стороны парковки Фото: Google Карты

Но еще десять лет назад на месте парка Краснодар был огромный пустырь. За улицей Восточно-Кругликовской не было ничего. Только поля, деревья и горы мусора.

Причем образовали свалку местные жители и продавцы цветочного рынка. Чтобы не оставлять бизнес, они кидали коробки в поля. Пока эту территорию не выкупил Сергей Галицкий.

Сердце парка - через пару лет на этом месте появилась академия ФК Краснодар Фото: Google Карты

Рабочие сровняли рынок с землей. Позже она ушла под строительство новой очереди парка и новой пешеходной зоны. Старый асфальт заменила современная плитка, а узкие дороги – широкие тротуары. Они украсили парк, который открылся в сентябре 2017 года.

На месте рынка и остановки, которая переехала на 200 метров, появилась аллея фонтанов. Также ушли в прошлое фекальные озера. Они исчезли после обновления улицы Восточно-Кругликовской спустя год после запуска парка.

Через четыре года на этом месте появился стадион ФК Краснодар Фото: Google Карты