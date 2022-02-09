Приходите, когда выздоровеете. Врачи просят не являться в поликлиники с симптомами ОРЗ

Врачи поликлиник просят не приходить на прием по мелочным поводам Фото: Иван ВИСЛОВ

Медики в кубанских больницах распространили памятку, как действовать, если вы почувствовали, что заболеваете. Теперь даже чтобы получить больничный, не нужно идти к врачу. Его выдадут удаленно. Но очереди к терапевтам в больницах по всему Краснодарскому краю меньше не становятся.

- Это какое-то испытание нервной системы. Мы должны лечить, а не заниматься просвещением бесконечно. Но, получается, больше половины пациентов, которые приходят на прием, жалуются на боль в горле, насморк и температуру, - рассказала "КП" - Кубань" на условиях анонимности врач-терапевт Северской ЦРБ.

На двери кабинета одного из специалистов нервной рукой выведено даже такое объявление:

- Уважаемые пациенты! С признаками ОРЗ, ОРВИ и герпеса на прием не приходить! Обращаться после выздоровления.

Правда, эта бумажка провисела на двери недолго. Все же врачебная этика не велит.

Но медики называют призыв криком души. Число заболевших ковидом за сутки впервые за два года в крае достигло больше 3 тысяч человек. Благо, не все из них болеют тяжело. Многие переносят инфекцию именно как сезонную. И порой, чтобы выздороветь, нужно просто отлежаться дома и выполнять рекомендации медиков, но удаленно. Все они известны.

Такое объявление появилось на двери одной из больниц, но его быстро сняли

- Прежде всего нужно оставаться дома и постараться максимально изолировать себя от здоровых родственников, - говорится в рекомендациях минздрава Краснодарского края.

Если заболевший вакцинирован или ревакцинирован от коронавируса, но получил положительный анализ на ковид и при этом никаких симптомов не ощущает, то лечения не потребуется. Но за больничным в поликлинику по месту жительства все равно нужно обратиться. В этом случае вам обязаны оформить его дистанционно, потому что сами вы с этого момента - на изоляции. Но медики рекомендуют измерять температуру тела даже для бессимптомных больных ежедневно.

- Если у вас все симптомы ОРВИ (насморк, болезненность в горле, ломота и температура выше 37,5 градуса), а результата анализа на ковид нет, но при этом вы не относитесь к группе риска по возрасту или нездоровью, то нужно оставаться дома, - гласят правила действий от минздрава. - О необходимости больничного сообщите в свою поликлинику или по телефону 122.

При температуре нужно пить много жидкости - не меньше 2 литров в сутки, показаны противовирусные препараты, капли или спрей в нос (например, интерферон-альфа), больное горло лечить растворами или таблетками для рассасывания. В общем, лечение - симптоматическое.

- А вот если температура выше 38 градусов сохраняется больше двух суток, несмотря на прием жаропонижающих, то звоните в поликлинику или по телефону 122. Вас проконсультируют дистанционно, - говорят медики в Краснодаре. - А если появилась одышка, это повод вызвать скорую.

Важно, что ни в коем случае нельзя пить антибиотики без назначения врача.

- Антибиотики необходимо назначать только после того, как анализ подтвердит наличие бактериальной инфекции, - говорит "КП" - Кубань" врач Елизавета Редько. - А ковид - это вирус. Эти препараты не излечивают от вирусов.

КОНКРЕТНО

По каким номерам звонить

- Единый номер 122 по вопросам коронавируса. По нему жители могут вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус, дистанционно оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, узнать о соцвыплатах или доставке продуктов и лекарств. Звонок бесплатный.

- Горячая линия министерства здравоохранения Краснодарского края – 8-800-2000-366.

Кроме того, жителям Краснодара напомнили телефоны горячих линий городских поликлиник:

Поликлиника №3 тел. 89184352978

Поликлиника №4 тел. 89888880339

Поликлиника №5 тел. 8861201-27-05

Поликлиника №7 тел. 89649330392

Поликлиника №8 тел. 89284015127

Поликлиника №9 тел. 89189573011

Поликлиника №10 тел. 89615014060

Поликлиника №11 тел. 8861263 07 99

Поликлиника №12 тел. 89604750272

Поликлиника №13 тел. 89913366, 88002229913

Поликлиника №14 тел. 89189982151, 89385170991

Поликлиника №15 тел. 89883343345

Поликлиника №16 тел. 89061877831, 89648999833

Поликлиника №17 тел. 89002602268

Поликлиника №19 тел. 89180754370, 2240259

Поликлиника №22 тел. 89002958963, 89528641135

Поликлиника №23 тел. 886129072 90, 892820922000

Поликлиника №25 тел. 89288842989, 89385402060

Поликлиника №26 тел. 88619910724

Поликлиника №27 тел. 89180600564, 2375515.

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