Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 10 февраля 2022 года: 47 новых случаев заражения «омикроном» выявили на Кубани за сутки

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Пандемия коронавируса не отступает. За последние сутки на Кубани получен 3021 положительный тест на коронавирус. Этот показатель стал самым высоким за время пандемии на Кубани.
Отмечается, что у 47 пациентов подтвердился штамм «омикрон». Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Напомним, что лучший способ избежать заражения инфекцией – вакцинация. Она продолжается на Кубани уже более года. За это время прививку поставили свыше 2,9 миллиона местных жителей.
Получить вакцину от COVID-19 можно во всех районах Краснодарского края. С графиком работы прививочных кабинетов можно ознакомиться на сайте минздрава региона.
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