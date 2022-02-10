Порвал зал. Юморист из Новороссийска покорил жюри проекта «Камеди Баттл»

Фото: скриншот видео

Новый сезон проекта «Камеди Баттл» стартовал на телеканале «ТНТ». Он получил рекордный призовой фонд – 7 миллионов рублей.

По словам продюсеров, это внушительная сумма даже для резидентов «Камеди Клаб». Поэтому они начали борьбу наравне с остальными участниками.

Фото: скриншот видео

Вместе со звездами начал борьбу за миллионы Максим Пряхин из Новороссийска. Его имя знакомо фанатам КВН. Парень посвятил этой игре восемь лет.

- Я прошел весь путь: от низов до Высшей Лиги и Первого канала, – рассказывает «КП» – Кубань» молодой человек.

Ради «Камеди Баттл» парень даже сменил амплуа. Он освоил непривычный формат сценок.

Фото: скриншот видео

- Не существует культуры переноса номеров из КВН в другие проекты, – объясняет Максим. – Мы специально искали тему, ставили номер, репетировали.

Задачей было впечатлить продюсеров. Чтобы не прогадать, ребята подготовили несколько сценок. Так они не оставили жюри выбора. Продюсеры допустили ребят до шоу, но сказали, какую тему оставить на ТВ.

- Они просто сказали: «Ребята, ждем вас в сезоне». И оставили тему, которую хотели бы увидеть на записи, – объяснил Максим.

Фото: скриншот видео

Рассуждали ребята о раздельном сборе мусора. По задумке, им занимался Максим. Его напарнику – комику из Белгорода – выпала роль активиста. На протяжении пары минут они спорили о сборе мусора, разбавляя диалог шутками.

- Мы ожидали большей реакции от жюри, – признается Максим. – Но удивил Ваня Абрамов, который заявил, что считает меня братом. Это было неожиданно.

Именно Иван Абрамов пропустил ребят в следующий раунд. Еще двух членов жюри, Ирину Мягкову и Демиса Карибидиса сценка не зацепила. Но их голоса ребятам не понадобились.

- Братан, иди и рви в финал сразу! Мне понравилось! – не скупился на комплименты Абрамов.

Фото: скриншот видео

- Нам показалось, что судьям не зашла тема. Хотя она была актуальной для больших городов. Поэтому мы просто стояли и ждали, когда нас пропустят во второй раунд. Чтобы мы пришли и показали уже другой номер, – объясняет Пряхин.

Уже сейчас Максим пишет сценку для второго раунда. Он даже взял паузу в КВН, чтобы не совмещать проекты. Тем более работы у парня хватает.

- Помимо ведения мероприятий, я пишу сериалы и Youtube-проекты, – добавляет Максим.

Последняя работа Пряхина – шоу «Импровизация. Команды». Он был одним из сценаристов проекта. Сейчас Максим работает над сериалами. Но раскрывать название картин не может до премьеры.

- Из-за работы мне приходится жить в Москве. Я уехал сюда учиться. Затем остался работать. Но часто бываю в Новороссийске. Если честно, я бы не вылезал из родного города, если бы не требовалось мое присутствие на работе, – заключает парень.

А пока Максим Пряхин готовится ко второму этапу «Камеди Баттл».