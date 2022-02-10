Лицо женщины собирали по частям после зверского нападения с молотком соседа по даче на Кубани

Инну и Виталия Богинских из Армавира избил агрессивный сосед. Фото: личный архив пострадавших

В тот вечер 5 декабря армавирец Виталий Богинский забрал жену с работы, и они вместе с дочерью поехали на дачный участок. Дел там всегда было много, даже зимой. Вот и тогда им понадобилось проверить электросчетчик – он плохо держался на столбе, и мужчина хотел его прибить понадежнее. Но задуманное супругам сделать не удалось. В планы вмешался агрессивный сосед, который едва не убил их.

Бил молотком или кастетом

Когда семья подъехала к участку, Виталий первым вышел из машины. Он стал открывать багажник. За ним пошла Инна, чтобы помочь. 5-летняя дочь мирно спала в автомобиле, ее будить не стали. В это время мимо проезжал на велосипеде их сосед Надар Дохоян. Он резко спрыгнул и сразу, без видимых причин, перешел в рукопашную. Первым под руку попался Виталий.

Инне провели две операции. Фото: личный архив пострадавших

- Он набросился просто так, стал кричать матом и без всяких объяснений начал бить Виталия. Причем в руке было что-то железное, наподобие кастета. Все произошло внезапно, без словесной перепалки, скандала, как это обычно бывает. Виталий в какой-то момент успел быстро позвонить отцу, рассказал, что на него напали и нужна помощь, - рассказала «КП» - Кубань адвокат пострадавшей семьи Виктория Вашурина. – Но сосед не успокаивался и бил, пока Виталий не упал. А потом переключился на Инну, которая была рядом. Ей досталось сильнее всего.

Потом Инна вспоминала, что Дохоян наносил удары с неимоверной силой и ненавистью в глазах. Он разбил ей челюсть и череп. Врачи буквально по кусочкам собирали лицо женщины.

Виталий был доставлен в больницу с переломом челюсти. Фото: личный архив пострадавших

- Когда я увидела их в больнице, на них было страшно смотреть. Синяки, шрамы… Они оба были в шоке от пережитого. Но самое главное, этого ада и ужаса не увидела их дочь. По счастью, она так и проспала все время в машине, - отметила Вашурина.

Спас Богинских отец Виталия. Он приехал на место, вызвал скорую, супругов отвезли в больницу. Сначала они лежали в Армавире, а потом в Краснодаре. Инна перенесла две операции в отделении челюстно-лицевой хирургии, ее муж – одну. На голове 34-летней женщины не было живого места, сосед также сломал ей руку. Виталию врачи вставили в челюсть титановые пластины. Богинские восстанавливались почти месяц. Только под Новый год их выписали домой.

Сосед в бегах

После избиения Виталия и Инны было возбуждено уголовное дело. Но 47-летний Надар Дохоян пустился в бега. Теперь его ищут по всей стране.

- Дохоян причинил тяжкие телесные повреждения местным жителям, в руках у него был предмет, похожий на молоток. После этого он скрылся в неизвестном направлении. Сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения разыскиваемого и его задержанию, - прокомментировала специалист направления по связям со СМИ ОМВД по Армавиру Елена Горелова.

Надар Дохоян объявлен в федеральный розыск. Фото: ОМВД России по Армавиру

В Армавире поговаривают, что он прячется у многочисленной родни. Но его давно не видели в городе. Возможно, мужчина уехал в другой населенный пункт.

После возвращения домой Инна и Виталий съехали во своей квартиры и долгое время боялись выходить из дома. Им казалось, что Дохоян может вернуться. Сейчас они постепенно возвращаются к нормальной жизни, но страх никуда не ушел. Ведь преступник до сих пор на свободе.

- Очень хочу, чтобы виновник понес наказание. И чтобы от его рук никто больше не пострадал, - отметил Виталий.

Полиция просит всех, кто обладает информацией, где может скрываться Надар Дохоян, сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Армавиру: 8 (86137) 3-20-02. Его приметы - высокого роста (под 2 метра), крепкого телосложения, коротко острижен.