Прованс превратился в Атлантиду. Самые знаковые места Абрау-Дюрсо ушли под воду после разлива озера

Озеро не собирается возвращаться в свои берега. Фото: Юрий Озаровский

Вода в Абрау-Дюрсо добралась до дороги и знаковых мест курортного поселка. Живописный уголок в Краснодарском крае еще часто сравнивают с французским Провансом.

Лазурные берега теперь размыты. Фото: Юрий Озаровский

Настолько нежными тонами будто расписана природа этих мест. Лазурное озеро, небесно-голубое небо, изумрудная зелень горных лесов... Но озеро этой зимой продемонстрировало свой совсем не безобидный характер.

Знаковые места под водой. Фото: Юрий Озаровский

После небывалых снегопадов и дождей оно медленно, но верно подбиралось к местным достопримечательностям, ради которых туристы едут со всей страны.

Все произошло из-за дождей и снегопада. Фото: Юрий Озаровский

- Вот так выглядит дорога. Она будто стала частью озера, - рассказывает местный житель.

Там, где гуляли туристы, теперь - вода. Фото: Юрий Озаровский

Под водой белоснежная качель с надписью "Абрау-Дюрсо". Фотографии с ней есть у каждого, кто хоть раз здесь побывал.

Эти места еще сравнивают с Провансом. Фото: Юрий Озаровский

Сейчас там, где гуляли туристы, плавают утиные семьи, а дети измеряют глубину.

Но пейзажи все равно выглядят волшебно. Фото: Юрий Озаровский

И пока возвращаться в свои берега озеро Абрау не собирается.