«Кто-то оформил кредит на ваше имя!»: На Кубани мошенники используют подменные номера Следственного комитета, чтобы обмануть пенсионеров

Правоохранители призывают быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники научились звонить не только с номеров банков. Чтобы развести доверчивых кубанцев, они теперь представляются сотрудниками в погонах. Пенсионерка из Краснодара чуть не влезла в долги из-за телефонных аферистов.

75-летняя Валентина Суханова обычно с недоверием относится к любым звонкам. Все рекламные предложения игнорирует – научили внуки. Но в этот раз незнакомец сумел сыграть на страхе пенсионерки. Началось все банально. Позвонили якобы из банка - на том конце представляются целой службой безопасности и тут же начинают обрабатывать.

- Кто-то оформил кредит на ваше имя, - огорошивает незнакомец и, пока жертва не отошла от шока, диктует данные из паспорта пенсионерки.

Для того, чтобы предотвратить незаконные действия, краснодарку убеждают «опередить» аферистов. Якобы нужно поскорее добраться до банка, где оформлен заем на 100 тысяч рублей, и обналичить выданные средства. А чтобы кредит погасить, деньги нужно перевести на так называемый резервный счет.

Уже на этом этапе любому человеку становится понятно – развод. Но напуганной пожилой женщине это не так очевидно. Тем более, что после звонка из банка, ее номер набирает соучастник преступной схемы.

- Валентина Михайловна, беспокоят из Следственного комитета! У вас серьезные проблемы, - бледнеет пенсионерка, когда слышит на другом конце провода «правоохранителя». – Чтобы не потерять свои деньги, вам нужно следовать моим инструкциям. Но сразу попрошу вас никому не говорить о нашем разговоре, ни соседям, ни близким – это следственная тайна.

При этом обманщики используют современную технологию подмены данных. Другими словами, на экране телефона у людей высвечиваются номера полиции, прокуратуры или, как в случае Валентины Сухановой, Следственного комитета. Согласитесь, очень трудно не поверить голосу в трубке, когда высвечиваются реально существующие телефонные номера следователей.

К счастью, пожилую женщину все-таки не смогли обмануть. Звонок от «правоохранителя» перехватила внучка пенсионерки.

- Мы накрыли банду мошенников. Вам нужно деньги перевести на безопасный счет. А потом вам надо написать заявление о совершенном преступлении, - спектакль со стороны афериста продолжился.

- Давайте мы к вам лично подъедем и в вашем кабинете все закончим, - сразу распознала подвох девушка.

- Шибко умная, смотрю? Щас в рапорт напишу, что вы отказываетесь от помощи! – пытался все еще гнуть свою линию мошенник, но, поняв, что проиграл, бросил трубку.

НА ЗАМЕТКУ

В большинстве своих схем мошенники пытаются сыграть на страхах своей жертвы. Люди боятся потерять деньги или близкого человека, который звонит и сбивчиво сообщает, что он в беде и просит о переводе средств.

Как правило, аферисты настаивают на оперативности ваших действий, не давая опомниться. Причем в своей речи они часто используют «служба безопасности», «подозрительная транзакция», «срочно», «быстрее», «перевод на ваш резервный счет». Если слышите подобное — прерывайте разговор и бросайте трубку.

Мы еще раз обращаем внимание, что лица, запрашивающие информацию о состоянии счетов в банке, а также предлагающие сохранить деньги либо направить их на другие счета теми или иными способами, не являются сотрудниками следственного управления.

Если вы уже потеряли деньги, то нужно написать заявление в полицию и приложить все, что подтверждает обман со стороны мошенника (скриншоты сообщений, аудиозапись разговора). Но, увы, вероятность поимки таких преступников крайне невысока. Дело в том, что схватить таких аферистов крайне сложно. Мошеннические колл-центры создаются зачастую на территории стран бывшего Советского Союза. Это позволяет им оставаться вне досягаемости и безнаказанно грабить доверчивых жителей Кубани.