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Общество10 февраля 2022 18:00

В Сочи сгорело заброшенное трехэтажное здание

Огонь охватил площадь 230 кв. метров
Евгения ХАЛИКОВА
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Здание было недостроенным, внутри даже не была проведена электропроводка

Здание было недостроенным, внутри даже не была проведена электропроводка

В Сочи загорелся дом по улице Санаторной. Как сообщили очевидцы, пожар начался с кровли здания, но уже через короткое время полыхал последний этаж. Прибывшие на место пожарные оценили масштаб происшествия, по их словам, огнем была объята площадь свыше 200 кв. метров.

- Пожарных вызвали люди, проживающие рядом. В 19:15 на место были незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Уже через 10 минут спасатели были на месте и установили, что произошло возгорание кровли трехэтажного частного неэксплуатируемого здания на площади 230 кв. метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Вокруг дома плотная застройка, и соседи переживали, что огонь может перекинуться на их домовладения. Поэтому спасатели действовали быстро и четко. Пожар тушил 41 человек с помощью 12 единиц техники. Уже в 20:30, спустя чуть более часа с момента вызова, огнеборцы отчитались о полной ликвидации возгорания.

Частный дом был давно заброшен и пустовал, поэтому местные жители стали гадать, что могло привести к пожару. Возможно, что на зиму там обосновались бездомные, и именно их неосторожное обращение с огнем и привело к таким последствиям.

Причины и обстоятельства будут установлены сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в установленные законом сроки.

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