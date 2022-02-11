Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 февраля 2022 года: названы самые зараженные COVID-19 районы Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Очередная волна коронавируса накрыла Кубань. Уже вторые сутки подряд в Краснодарском крае фиксируется свыше 3000 новых случаев заражения инфекцией. Это самые высокие показатели с начала пандемии.

Самым зараженным ковидом районом Кубани стал Краснодар. Здесь положительный тест пришел 1274 людям. Еще у 523 пациентов диагноз COVID-19 подтвердился в Сочи. Замкнул тройку Северский район. Здесь инфекцию выявили у 236 местных жителей.

Также в пятерку самых зараженных ковидом районов Кубани попали Новороссийск и Геленджик. На побережье Черного моря положительный тест на коронавирус пришел 191 и 156 людям соответственно.

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