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Здоровье10 февраля 2022 22:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 февраля 2022 года: названы самые зараженные COVID-19 районы Кубани

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 11 февраля 2022 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Очередная волна коронавируса накрыла Кубань. Уже вторые сутки подряд в Краснодарском крае фиксируется свыше 3000 новых случаев заражения инфекцией. Это самые высокие показатели с начала пандемии.

Самым зараженным ковидом районом Кубани стал Краснодар. Здесь положительный тест пришел 1274 людям. Еще у 523 пациентов диагноз COVID-19 подтвердился в Сочи. Замкнул тройку Северский район. Здесь инфекцию выявили у 236 местных жителей.

Также в пятерку самых зараженных ковидом районов Кубани попали Новороссийск и Геленджик. На побережье Черного моря положительный тест на коронавирус пришел 191 и 156 людям соответственно.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре на 11 февраля

В Краснодаре за сутки COVID-19 заболели 1274 человека.

Коронавирус в Анапе на 11 февраля

В Анапе выявили 155 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Сочи на 11 февраля

В Сочи ковид подтвердился у 523 пациентов.

Коронавирус в Геленджике на 11 февраля

В Геленджике получено 156 новых положительных результатов.

Коронавирус в Туапсе на 11 февраля

В Туапсинском районе коронавирусом заразились 67 человек.

Коронавирус в Ейске на 11 февраля

В Ейском районе зарегистрировали 2 инфицированных.

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