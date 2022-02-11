Купили чипсы, звали в машину. Полиция ищет двух мужчин, которые приставали к мальчику в Краснодаре

Мужчины купили ребенку сладости, а потом звали с собой в машину. Фото: скрин видео

В поселке Индустриальном под Краснодаром произошел случай, который заставил понервничать родителей школьника младших классов. Мальчик пошел в магазин и столкнулся там с двумя мужчинами. Они предложили ему оплатить покупки, купили чипсы и лимонад. Когда стали выходить из здания, взрослые стали уговаривать ребенка сесть в машину, якобы хотели подвести его. Мальчик не растерялся - сделал вид, что согласился, а потом пустился наутек.

Эту историю он рассказал дома. Родители не стали спускать случившееся на тормозах, попросили запись с камер видеонаблюдения. Убедившись, что рассказ сына правдив, они пошли в полицию.

- С заявлением о возможных противоправных действиях обратились родители ребенка. Сейчас проводятся необходимые мероприятия, выясняем все обстоятельства произошедшего, устанавливаем личности мужчин и их мотивы, - прокомментировал «КП»-Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

По словам родителей мальчика, мужчины, которые хотели заманить мальчика в машину были пьяные, передвигались на сером кроссовере.