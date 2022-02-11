В Адыгее разыскивают пропавших 12 лет назад мальчиков

Саша Афонин и Слава Забарин. Фото: СУ СК по Адыгее.

В 2010 году из санатория в Бурейском районе Амурской области пропали восьмилетний Саша Афонин и девятилетний Слава Забарин. Мальчишки бесследно исчезли среди белого дня, когда играли на площадке в известном санатории Приамурья «Белые горы». Сюда ребят отправили оздоравливать 19 ноября 2010 года - оба были воспитанниками детдома (их отняли у родителей-алкоголиков практически сразу при появлении на свет. - Авт.).

Несмотря на то, что Саша и Слава были сложными детьми, у одного из которых была даже склонность к побегу, внимание в санатории им уделяли минимум. 29 ноября ребята исчезли. Но тревогу забили лишь спустя несколько часов.

Спасатели и милиционеры обследовали берег реки Бурея, что находится рядом с санаторием, лес, побеседовали с жителями близлежащих сел, осмотрели нежилые помещения в селах. Кроме этого, спасатели на снегоходе «Буран» объехали побережье водоема, близлежащие пасеки и лесную зону вдоль дороги. Искали мальчиков и под водой. Для этого задействовали водолазов. Они обследовали 1200 квадратных метров дна реки Буреи. Но, увы, мальчиков так и не нашли.

- По данному факту отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Амурской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство), - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Адыгее.

ВАЖНО!

Спустя 12 лет Саша Афонин и Слава Забарин по-прежнему находятся в розыске. Не исключают правоохранители и то, что мальчики могли оказаться в другом регионе. Поэтому СУ СК по Адыгее распространило ориентировку на пропавших детей.

Вячеслав Забарин, 2001 года рождения, глаза карие, волосы светло-русые, рост 127 сантиметров. Мальчик был одет в пуховик синего цвета, коричневую кофту с синими вставками.

Александр Афонин, 2002 года рождения, глаза карие, волосы светло-русые, рост 117 сантиметров. Ребенок был одет в черные брюки, серый свитер с надписью «23», синий пуховик.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам: 8 (84162)44-94-15,+7 (924) 744-00-20, полиция - 102.

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