Слухи об алкоголизме и конфликты с руководством: как из ФК «Краснодар» уходили лидеры

Сергей Галицкий Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» тепло прощается со своими игроками. Когда уходили Андреас Гранквист и Рамос Жоазиньо, агрономы выстригли на газоне футболки с номерами игроков. Еще теплее «быки» прощались с Маурисио Перейрой и Шарлем Каборе. Им устроили прощальный вечер в амфитеатре парка Сергея Галицкого, где они принимали подарки от болельщиков. Но не всегда игроки уходили из команды без скандалов.

Олег Самсонов Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Самый известный пример – Олег Самсонов. Он выступал за «Краснодар» с 2011 по 2014 год. За три года полузащитник провел 17 матчей за основную команду и 10 – за «Краснодар-2».

Из команды Сергея Галицкого хавбек уходил со скандалом. У него был конфликт с главным тренером клуба Славолюбом Муслином и генеральным директором Владимиром Хашигом. По словам игрока, первый отстранил его от тренировок с основной командой, а второй требовал разорвать контракт с «Краснодаром».

- Звонит Хашиг: «Ты обязан принять предложение Самары. У тебя семья, подумай о ней», – вспоминал Самсонов в интервью изданию «Спорт-Экспресс». – «Стоп, - говорю, - вы мне угрожаете?» И понеслись оскорбления: «Да ты барыга, хочешь отнять наши деньги…» Тон сразу поменялся! Мне 150 раз звонили: «Давай, уходи».

Разрывать контракт игрок не стал. Он отработал соглашение целиком, хотя признавался, что руководство издевалось над ним.

- Доходило до того, что в час дня отправляли бегать по жаре на синтетическом поле. 58 минут работал на пульсе 170-175. Это снимали на камеру. Синтетика обжигала ноги, пар от нее… – признавался футболист.

Иван Игнатьев Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Также со скандалом уходил из «Краснодара» Иван Игнатьев. Воспитанник академии «быков» буквально притягивал скандалы. Весной 2019 года стало известно, что хавбек отказался заключать новое соглашение с клубом.

- После тренировки состоялись переговоры. Хотя так назвать их нельзя. Скорее пообщались с руководством. Я пришел один, официального агента пока нет. Мне сделали определенное предложение, от которого я отказался, – рассказал парень в интервью RT.

По его словам, он не просил у «Краснодара» космических сумм. Просто попросил руководство вернуться к переговорам в конце сезона – через пару месяцев.

- Просто в случае подписания долгосрочного пятилетнего контракта в период его действия я буду уже не молодым футболистом, а у них и зарплаты отличаются от ребят моего возраста, – объяснял решение парень.

Уже на следующий день стало известно, что Иван Игнатьев переведен во второй состав «Краснодара». Позже нападающий вернулся в главную команду и даже заключил новое соглашение с «быками».

Только это не спасло парня от продажи. В конце 2019 года он стал игроком казанского «Рубина».

Тонни Вильена Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Еще одним заложником «Краснодара» стал Тонни Вильена. Так считал сам голландец. Прошлым летом он устроил бойкот.

- Он заявил, что не хочет тренироваться и попросил Сергея Галицкого выставить его на трансфер, – писал «Чемпионат.Ком». Официального подтверждения эта информация не нашла. Но полузащитник сборной Нидерландов пропустил несколько матчей «Краснодара».

Позже ситуацию прояснил главный тренер «быков» Виктор Ганчаренко: «Мы поговорили с Вильеной. Вопрос точно не в этом. Вильена по-своему понимает свой контракт, интерпретирует некоторые пункты. Ему надо их внимательнее перечитать, чтобы понять, что клуб абсолютно прав». По сообщениям СМИ, голландец имел устную договоренность с боссами клуба об уходе через два года после начала контракта.

Только «Краснодар» расставаться с лидером не хотел. Но удерживать игрока насильно «быки» не стали. Этой зимой его отправили в аренду в испанский «Эспаньол».