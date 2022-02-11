Зубные щетки, новогодняя елка и стадо баранов: самые безумные кражи в Краснодарском крае

Один из мужчин хотел украсить Рождество у земляков, но ему это не позволили. Фото: Сергей ГАПОН

Каждый год в России совершаются тысячи краж. Чаще всего это воровство из продуктовых магазинов. Самые популярные товары у грабителей – сыры и колбасы. На эту категорию пришлось около 20,3% краж. Еще 19,6% воров покусились на молочные изделия, 18,7% – на алкоголь.

«КП» – Кубань» собрала самые необычные кражи в Краснодарском крае за прошлый год.

Мужчина искал острых ощущений в Новороссийске. 36-летнему жителю Челябинской области хотелось новогодних приключений. Тратиться на поездки мужчина не захотел. Развлечение нашел себе прямо на парковке местного торгового центра.

36-летний приезжий закупился в супермаркете и уже собирался уезжать с парковки, но обнаружил рядом бесхозную ель. Она лежала в соседней тележке, которую оставили другие покупатели.

Бить тревогу и искать владельцев ели мужчина не стал. На пару минут он превратился в Гринча, спрятал хвою в машину и дал по газам.

Владельцы ели шутку не оценили и красть Рождество у себя не позволили. Они написали заявление в полицию. Теперь жителю Челябинской области грозит до пяти лет лишения свободы.

- Сумма ущерба составила около 6500 рублей, – говорится в материале «Народной Газеты».

Еще один мужчина обожал гигиену. Но вот соблюдать правила за свой счет 32-летний местный житель не хотел. Он нашел спонсора – магазин промышленных товаров.

Только предупреждать о партнерстве мужчина не стал. Он просто украл электрические зубные щетки на 20 тысяч рублей.

Продавцы потерю заметили и вычислили похитителя по камерам. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Еще дальше пошли подростки из села Глебовское. Они решили не размениваться на мелкие кражи и взялись за большое дело.

Объект для кражи нашли случайно. Проходили мимо хозяйства и увидели ослов и баранов. Пока хозяева отдыхали, ребята увели животных.

Владельцы скота инициативу не оценили: променад по селу ослов и баранов в их планы не входил. Поэтому они обратились в полицию, которая нашла похитителей.