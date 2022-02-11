От него остались медаль и имя. Поисковики нашли награду фронтовика, пролежавшую под землей более 70 лет

Под Новороссийском нашли медаль 1945 года. Фото: vk.com/kubpoisk

Поисковики Новороссийска нашли награду в лесной местности под поселком Владимировка. Сначала они наткнулись на останки солдата, а затем участник поискового отряда Максим Смехов обнаружил медаль «За боевые заслуги». Было предположение, что медаль принадлежит погибшему, но после выяснилось, что это не так. По номеру, который отчеканен на обратной стороне награды, удалось узнать, кто настоящий владелец.

- Мы подняли архивы и выяснили, что медаль получил сержант Константин Дубарасов. До войны он работал слесарем, был призван в 1943 году. За два года успел себя проявить как настоящий герой. Медаль «За боевые заслуги» - не единственная его награда, - рассказал «КП» - Кубань» заместитель руководителя Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Александр Шепелев.

Найденную медаль Константин Дубарасов получил в апреле 1945 года. Он командовал стрелковым отделением и наладил в нем воинскую дисциплину на таком уровне, что это отметило руководство. Последние дни войны Дубарасов встречал в Восточной Пруссии. И там нашлось место для подвигов. 7 мая 1945 года он первым форсировал залив Фриш-Гаф. На берегу забросал гранатами пулемет противника, поэтому его отделение без потерь ворвалось в траншею врага. 8 мая сержант Дубарасов уничтожил пулеметную точку немцев, которая стояла на пути советских стрелковых рот. За это Константин был награжден орденом Красной Звезды. В архиве удалось отыскать также информацию о том, что он получил еще две награды - «За взятие Кенигсберга» и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Как оказалась в земле под Новороссийском награда 1945 года, пока остается загадкой. Ведь военные действия в это время здесь не велись. Возможно, Дубарасов работал на разминировании участков после 1945 года. Неясным остается и место его проживания. В одних источниках указывается, что он жил с отцом в Сталинграде, в других – в Перми.

- Сейчас предстоит большая работа. Для нас главный вопрос - найти родственников солдата, - отметил Александр Шепелев. - Проблема в том, что он не был женат, жил с отцом. Но есть вероятность, что он остался жив, поэтому будем подключать коллег из других регионов, чтобы награда бойца попала в руки родни.

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