На защиту города встали даже дети. Как освобождали от фашистов Краснодар

Немцы были уверены, что стали хозяевами положения, но советские солдаты разрушили планы фашистов.

79 лет назад советские войска выбили немецко-фашистских захватчиков из Краснодара. Оборона города сыграла значительную роль в Великой Отечественной. Планы немцев были грандиозными. Но наши солдаты не планировали отдавать город без боя. Защитники сковали значительные силы противника и сумели выгнать врага с кубанской земли. Вспоминаем, как освобождали от фашистов Краснодар.

Оккупация кубанской столицы длилась с августа 1942-го по февраль 1943-го.

- Советам нанесен новый сокрушительный удар, последствия которого до сих пор еще не могут быть по-настоящему оценены, - вещало на весь мир берлинское радио. - Германские войска захватили Краснодар. Потеря этого крупнейшего города окажет влияние на общее военное положение.

Немцы установили свой порядок, назначили бургомистра и не собирались покидать город. Они были уверены, что стали хозяевами положения.

- Летом 42-го немцы подходили к Краснодару. Тогда местное руководство решило забрать всех учеников 9-10-х классов и отправить на сборный пункт, - рассказывал кандидат исторических наук, преподаватель КубГУ Вадим Ракачев. - При этом оружия на всех не хватило. Кому-то досталась винтовка, кому-то нет. Могло быть и так, что одна винтовка была на троих.

По словам педагога, их всех отправили на Пашковскую переправу в состав 349-й стрелковой дивизии. Эти ребята перешли Кубань, стояли на противоположной стороне. А на мосту через реку расположились энкавэдэшники с пулеметами.

- На наших мальчишек перла дивизия СС «Мертвая голова». Можете себе представить, насколько неравны были силы! И они, эти школьники, практически все там и погибли, - добавил Вадим Ракачев.

Основной удар по противнику наносили войска 46-й армии.

Хроника событий того самого победного дня складывалась следующим образом. Основной удар по противнику наносили войска 46-й армии. К двум ночи горно-стрелковая дивизия вплотную подошла к немецким окопам на окраине садов поселка Калинино. Но, встретив артиллерийский огонь, наши части залегли и не смогли развить успех.

Но уже в 08:30 все изменилось. 40-я отдельная мотострелковая бригада освободила станицу Старокорсунскую. В 13:00 немцы покинули хутор Ленина, а позднее станицу Пашковскую.

В ночь на 12 февраля советские солдаты вели бои по очищению родного города от фашистов.

- Важную роль в освобождении Краснодара сыграли части 31-й стрелковой дивизии полковника Богдановича, - рассказывают в администрации города. - Продолжая преследовать противника, отступавшего от совхоза "Агроном", они к 18 часам подошли к Пашковской и ворвались на восточные окраины сада "Красный". Уже через два часа эта территория была очищена от врага.

248-й стрелковый полк 31-й дивизии прорвался по трем улицам к центру города, и к полуночи освободил еще часть улиц.

В 14:30 10-я стрелковая бригада подполковника Ивановского переправилась через реку Кубань в районе Пашковской переправы, в 16:30 вышла на восточную окраину города, где вела бои с врагом.

248-й стрелковый полк 31-й дивизии прорвался по трем улицам к центру города, и к полуночи освободил еще часть улиц.

Тем временем 236-я стрелковая дивизия генерал-майора Чувакова переправилась через Кубань и повела наступление вдоль северного берега реки, одним полком наступая на поселок Яблоновский.

В ночь на 12 февраля дивизия вела бои по очищению родного города от фашистов.

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