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Общество11 февраля 2022 22:00

На защиту города встали даже дети. Как освобождали от фашистов Краснодар

Краснодар отмечает 79-летие со дня освобождения от немецких захватчиков. Хроника событий
Евгения СОРОКА
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Немцы были уверены, что стали хозяевами положения, но советские солдаты разрушили планы фашистов.

Немцы были уверены, что стали хозяевами положения, но советские солдаты разрушили планы фашистов.

79 лет назад советские войска выбили немецко-фашистских захватчиков из Краснодара. Оборона города сыграла значительную роль в Великой Отечественной. Планы немцев были грандиозными. Но наши солдаты не планировали отдавать город без боя. Защитники сковали значительные силы противника и сумели выгнать врага с кубанской земли. Вспоминаем, как освобождали от фашистов Краснодар.

Оккупация кубанской столицы длилась с августа 1942-го по февраль 1943-го.

- Советам нанесен новый сокрушительный удар, последствия которого до сих пор еще не могут быть по-настоящему оценены, - вещало на весь мир берлинское радио. - Германские войска захватили Краснодар. Потеря этого крупнейшего города окажет влияние на общее военное положение.

Немцы установили свой порядок, назначили бургомистра и не собирались покидать город. Они были уверены, что стали хозяевами положения.

- Летом 42-го немцы подходили к Краснодару. Тогда местное руководство решило забрать всех учеников 9-10-х классов и отправить на сборный пункт, - рассказывал кандидат исторических наук, преподаватель КубГУ Вадим Ракачев. - При этом оружия на всех не хватило. Кому-то досталась винтовка, кому-то нет. Могло быть и так, что одна винтовка была на троих.

По словам педагога, их всех отправили на Пашковскую переправу в состав 349-й стрелковой дивизии. Эти ребята перешли Кубань, стояли на противоположной стороне. А на мосту через реку расположились энкавэдэшники с пулеметами.

- На наших мальчишек перла дивизия СС «Мертвая голова». Можете себе представить, насколько неравны были силы! И они, эти школьники, практически все там и погибли, - добавил Вадим Ракачев.

Основной удар по противнику наносили войска 46-й армии.

Основной удар по противнику наносили войска 46-й армии.

Хроника событий того самого победного дня складывалась следующим образом. Основной удар по противнику наносили войска 46-й армии. К двум ночи горно-стрелковая дивизия вплотную подошла к немецким окопам на окраине садов поселка Калинино. Но, встретив артиллерийский огонь, наши части залегли и не смогли развить успех.

Но уже в 08:30 все изменилось. 40-я отдельная мотострелковая бригада освободила станицу Старокорсунскую. В 13:00 немцы покинули хутор Ленина, а позднее станицу Пашковскую.

В ночь на 12 февраля советские солдаты вели бои по очищению родного города от фашистов.

В ночь на 12 февраля советские солдаты вели бои по очищению родного города от фашистов.

- Важную роль в освобождении Краснодара сыграли части 31-й стрелковой дивизии полковника Богдановича, - рассказывают в администрации города. - Продолжая преследовать противника, отступавшего от совхоза "Агроном", они к 18 часам подошли к Пашковской и ворвались на восточные окраины сада "Красный". Уже через два часа эта территория была очищена от врага.

248-й стрелковый полк 31-й дивизии прорвался по трем улицам к центру города, и к полуночи освободил еще часть улиц.

В 14:30 10-я стрелковая бригада подполковника Ивановского переправилась через реку Кубань в районе Пашковской переправы, в 16:30 вышла на восточную окраину города, где вела бои с врагом.

248-й стрелковый полк 31-й дивизии прорвался по трем улицам к центру города, и к полуночи освободил еще часть улиц.

248-й стрелковый полк 31-й дивизии прорвался по трем улицам к центру города, и к полуночи освободил еще часть улиц.

Тем временем 236-я стрелковая дивизия генерал-майора Чувакова переправилась через Кубань и повела наступление вдоль северного берега реки, одним полком наступая на поселок Яблоновский.

В ночь на 12 февраля дивизия вела бои по очищению родного города от фашистов.

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