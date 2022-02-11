Умерший фронтовик подал тайный знак, появившись на фото в газете на Кубани

Через десятилетия открываются все новые детали человеческих судеб в годы войны Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Это мой дядя на фото! Мы мало знали о его фронтовой жизни, он нам ничего не рассказывал. А вы этим снимком сказали многое, - взволнованный 59-летний Борис Василенко из Адыгеи рассказал историю, как одно фото в «Комсомолке» перевернуло жизнь его семьи.

О ВОЙНЕ МОЛЧАЛ

В августе 2021 года на страницах «Комсомольской правды» в Краснодаре вышла публикация о том, как Сочи 80 лет назад принял первый эшелон с ранеными и стал городом-госпиталем. Тогда журналисты «КП» опубликовали фото из местного музея. На снимке - красивому мужчине три медсестры делают перевязку.

А спустя три месяца в редакции - звонок. Борис Василенко рассказал, что узнал на том снимке своего дядю, красноармейца Василия Деревянченко. И поднял архивы, чтобы проследить военный путь своего родственника. Так, всего одно фото в газете помогло ему узнать, в каком госпитале лечился дядя и как дальше пошел его военный путь.

- Нам совершенно дядя ничего не рассказывал, когда был жив. Когда мы спрашивали про войну, у него даже настроение портилось, он вздыхал и уходил в другую комнату, - рассказывает Борис Василенко. - Мне было 23 года, когда дядя Василий Деревянченко умер. Его не стало в 1985-м, ему было 59 лет, как мне сейчас. Он прошел путь от обычного автоматчика до командира взвода. А скончался на приеме у врача - ждал на скамейке своей очереди и тихо умер. У нас дома совершенно ничего нет от дяди - ни его наград, ни боевых листков, мы абсолютно ничего не знали про его фронтовой путь. Только остались его фото и военный билет. И поэтому, когда я увидел снимок в «Комсомолке», сразу узнал в мужчине на фото своего дядю.

Родня считает, что на этой фотографии в "КП" именно Василий. После войны ветеран сам не мог вспомнить, что лежал в госпитале в Сочи

Борис Василенко поднял архивы, перешерстил все сайты и даже связался с музеем, в котором сейчас хранится то фото, которое перепечатала «КП».

МЕСТЬ ЗА БРАТЬЕВ

Красноармеец Василий Деревянченко был самым младшим, пятым ребенком в многодетной семье, где росли одни ребята. В начале войны его мать Фекла проводила двоих мальчишек на фронт.

Старшие - Павел и Иван Деревянченко - встретили врага на подступах к родной земле первыми. Сражались за Адыгею. Когда фашисты взяли населенный пункт, казнили тысячи военнопленных. Среди них, как казалось несчастной матери, должны были быть и ее мальчишки. В одном из окоченевших трупов советских солдат она думала, что узнала Ивана. И ночью похоронила тело.

- И только после войны стало известно, что Иван погиб не в этом бою, а под Туапсе месяцем позже, - рассказывает Борис Василенко. - Второй сын Феклы Деревянченко, Павел, пропал без вести. О нем до сих пор ничего не известно.

По записям в его военном билете можно отследить весь фронтовой путь, но есть пробелы

Мстить за братьев на фронт пошел самый младший из них - Василий Деревянченко. Тот самый, фото которого спустя много лет напечатает «Комсомолка».

ПОХОРОНКА ПРИХОДИЛА ДВА РАЗА

Василию тогда было семнадцать. Он попал в самое пекло боев за Туапсе в 1942 году. Гитлер делал ставку на захват этого города, поэтому фашисты бросили все силы к рубежам. Одной из главных причин захвата города у моря были и договоренности с Турцией. Если бы немцам удалось взять Туапсе, далее двинуться на Сочи и Абхазию, армия Турции вступила бы в гитлеровскую коалицию, открыла бы свои проливы для кораблей Германии и ее союзников. Но в ожесточенных боях, которые длились три месяца, советские солдаты победили. 20 декабря 1942 года фашистов прогнали, а Туапсе потом получит звание города воинской славы. После битвы за Туапсе матери Василия Деревянченко пришла первая похоронка. В ней говорилось о его смерти.

- Но только на самом деле Василий не умер, а лежал в госпитале, - говорит его племянник Борис Василенко. - В том самом госпитале в Сочи, в котором и была сделана фотография, напечатанная в «Комсомолке». Когда я увидел это фото, сразу связался с музеем в Сочи, ведь снимок был подписан, что его предоставили именно там. И мне рассказали, что человека на снимке щелкнул фотограф, который рассказывал о том, как в Сочи лечат бойцов. Но только данных, кто именно на фото и как его зовут, в музее не оказалось. Но это мой дядя, я уверен. И так мы узнали, что лечился он именно в Сочи. Так вот, через два месяца после того, как матери Василия пришла похоронка, он сам появился на пороге отчего дома. На побывку пришел. То есть те, кто писал похоронку, просто ошиблись.

Красноармеец Василий Деревянченко прошел всю войну

Потом на бойца придет еще одна похоронка, в 1944 году. Но семья в нее уже не верила и продолжала ждать дома солдата, который вернулся в сорок пятом.

ОРДЕНА И МЕДАЛИ ПОТЕРЯНЫ

Василий Деревянченко воевал в Крыму, дошел до Чехословакии.

- Когда я стал узнавать о боевом пути своего дяди, нашел документы, в которых говорится о том, что он награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Славы III степени, а также орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, - говорит племянник фронтовика. - В его наградном листе к ордену Славы III степени в сентябре 1944 года говорится: «В боях за мыс Херсонес он с группой бойцов выдвинулся вперед, отбил одну за другой две атаки противника. Поднял бойцов и ворвался в траншеи врага, уничтожив при этом семь немецко-фашистских захватчиков». К сожалению, где сейчас его медали - мы не знаем, да и не видели ни разу. А дяди уже нет в живых. Когда он вернулся с войны, женился, и разговоры о тех кровавых днях у нас в семье были под запретом. Спасибо «Комсомолке», мы хоть немного узнали о судьбе своего родственника-фронтовика, о его подвигах на войне, о которых сейчас должен знать каждый.

КОММЕНТАРИЙ МУЗЕЯ

- К сожалению, установить, кто на фотографии уже не представляется возможным. Это просто иллюстрация работы Сочи как города-госпиталя, сохранившаяся до сих пор. На обороте тоже ничего не написано, - пояснили в музее истории Сочи. - А вообще, у нас регулярно такие ситуации в последнее время возникают, что люди откликаются на фотографии, которые мы даем публиковать в СМИ.