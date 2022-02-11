Птица, а не боится. Спецоперацию по спасению подстреленного лебедя устроили в Горячем Ключе

Подстреленного лебедя нашли в Динском районе. Фото: gl_lev

Городское озеро в Горячем Ключе славится своими пернатыми обитателями — там живут лебеди. Это местечко даже символично прозвали лебединым.

Семейство белоснежных птиц пополнилось еще одним «гражданином». Волонтеры выпустили сюда подстреленного лебедя Гришу, которого нашли в Динском районе.

- Лебедя нашла местная жительница. У него было шесть пуль в теле, сломанное крыло и истощение, — вспоминает волонтер из Горячего Ключа Светлана Райхруд. — Женщина подкармливала птицу, но забрать на лечение не могла.

Гриша слабел с каждым днем. Он не мог есть и пить. Ему требовалось серьезное лечение. По счастливой случайности, раненого лебедя заметил гость из Китая, который застрял в Динском районе из-за коронавируса. Мужчина забрал подстреленную птицу к себе и занялся ее лечением: обратился в ветклинику и связался с волонтерами из Горячего Ключа, которые славятся спасением лебедей и других животных.

— После того как Гриша попал к нам, мы начали экстренное лечение и открыли сбор денежных средств на питание, лекарства для лебедя. Птица была очень истощенной и обессиленной. На время передержки Гриша жил в бане, но орнитологи сказали, что лебедю необходимо восстанавливать силы в естественной среде. Поэтому мы его и выпустили в озеро, — объясняет зоозащитница.

Операция раненому Грише не понадобилась: его организм «адаптировался» к пулям, а сломанное крыло — срослось. Птица, конечно, еще выглядит слабой и еле ковыляет, но в скором времени она сможет летать.

— Орнитологи сказали, что Грише осталось разработать связки крыла и укрепить мышцы. После этого он сможет совершать перелеты. Мы сделали для этого все возможное, теперь дело за природой! — делится радостной новостью Светлана.