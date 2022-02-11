Программа мероприятий на День освобождения Краснодара 12 февраля 2022 года: возложение цветов, тематические трамваи и акции в соцсетях

Фото: sochi.ru

Программа мероприятий на День освобождения Краснодара 12 февраля 2022 года получилась насыщенной. Из-за режима повышенной готовности, который сохраняется на Кубани уже больше года, многие мероприятий пройдут в онлайн-формате.

Например, в инстаграме состоится акция #ВспомниОсвободителя. Жители и гости города расскажут истории о родственниках, которые были участниками событий, с помощью публикаций и сторис. Чтобы принять участие в акции, необходимо отметить под постами аккаунт @mol_krd и поставить хештег #ВспомниОсвободителя.

Программа мероприятий на День освобождения Краснодара 12 февраля 2022 года начнется с возложения цветов и венков к военным мемориалам.

Затем участники Поста № 1, поискового движения и Юнармии почтут освободителей Краснодара минутой молчания. Она пройдет у Вечного Огня на Площади Памяти Героев и мемориала «Жертвам фашизма» в Чистяковской роще. У каждого участника акции в руках будет портрет героя – освободителя Краснодара.

Программа мероприятий на День освобождения Краснодара 12 февраля 2022 года включает в себя запуск тематического трамвая. Он будет курсировать по 5-му маршруту. Вагон городского транспорта оформят в военном стиле.

Еще в трех трамваях расскажут 10 фактов о Краснодаре во время оккупации – с августа 1942-го по февраль 1943 годов. Услышать ключевые вехи из жизни города можно будет на маршруте № 2.

На экранах, установленных в трамваях и троллейбусах Краснодара, появятся архивные снимки города во время оккупации. Целый день в вагонах будут играть песни военных лет.