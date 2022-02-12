Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 февраля 2022 года: более 2,97 миллиона жителей Кубани привились от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация от коронавируса продолжается на Кубани. Она длится уже более года. За это время прививку от страшной инфекции поставили почти три миллиона человек. Каждый день эта цифра увеличивается на несколько тысяч.

Отмечается, что вакцину от ковида уже получили 2 972 119 местных жителей. Это один из самых высоких показателей в стране.

Также на Кубани набирает ход вакцинация подростков. Прививку от COVID-19 уже поставили 3084 ребенка.

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