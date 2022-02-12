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Здоровье11 февраля 2022 22:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 февраля 2022 года: более 2,97 миллиона жителей Кубани привились от COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 12 февраля 2022 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация от коронавируса продолжается на Кубани. Она длится уже более года. За это время прививку от страшной инфекции поставили почти три миллиона человек. Каждый день эта цифра увеличивается на несколько тысяч.

Отмечается, что вакцину от ковида уже получили 2 972 119 местных жителей. Это один из самых высоких показателей в стране.

Также на Кубани набирает ход вакцинация подростков. Прививку от COVID-19 уже поставили 3084 ребенка.

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