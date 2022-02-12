79 лет после освобождения Краснодара. Каким город был тогда и стал сейчас

Краснодар освобожденный, угол улиц Красной и Гоголя, 1943 год.

Со дня освобождения Краснодара от немецких захватчиков прошло 79 лет. Сложно поверить, что во время Великой Отечественной войны город был просто грудой руин. И мало кто знает, как выглядели улицы в далекие сороковые. «КП» - Кубань» совместила уникальные архивные снимки и современные кадры, чтобы узнать, как изменилась кубанская столица.

На фото военные машины с солдатами на фоне дома по улице Красной, 17. Спустя 79 лет жилое здание удалось сохранить.

Ожесточенные бои в Краснодаре продолжались 186 дней. Именно столько длилась оккупация города.

Здание администрации в 1943 году и сейчас.

За шесть месяцев оккупации от рук фашистов в городе погибло 13 тысяч человек. Многие из них - мирные жители. Именно на них враг впервые опробовал машины смерти. В душегубках погибли сотни горожан. Не щадили никого - среди жертв были даже дети.

Кинотеатр "Великан" на улице Красной 12 февраля 1943-го. Ныне в здании находится бутик одежды.

Только ранним утром 12 февраля 1943 года красноармейцам удалось прогнать врага.

Перекресток Красной и Карасунской, который был снят 12 февраля 1943 года. Здание после войны не сохранилось.

Красное знамя советские солдаты повесили на здании крайкома партии в Краснодаре (угол улиц Красной и Гимназической). В городе все ликовали!

Одно из самых узнаваемых мест - перекресток Красной и Гоголя, где сейчас располагает филармония имени Пономаренко. В 1943 году здесь водрузили Знамя Победы

После того как кубанская столица была полностью освобождена от фашистских захватчиков, можно сказать, что города практически не существовало.

Перекресток Красной и Гимназической в августе 1942-го и в наши дни.

Районы были разрушены до основания – развалины школ, больниц, заводов, музеев, железнодорожного вокзала предстали перед глазами освободителей.

Сожжено более 800 домов, среди них 420 крупных зданий, в том числе 127 производственных, 98 общественных, 66 культурно-просветительных и 120 жилых. В огне пострадали также четыре вуза, театры, Дворец пионеров, почти все школы, клубы и кинотеатры.

Перекресток Красной и Ленина в августе 1942 года и сегодня.

Многие улицы было просто не узнать!

Улица Красная в августе 1942 года и в наши дни. Справа - сквер Жукова, слева - администрация Краснодарского края.

Здание Госбанка сильно пострадало во время войны. Но все же его удалось восстановить.

Перекресток Красной и Орджоникидзе в 1943 году. Сейчас на улице располагается новое здание Госбанка.

Немецкий военный лазарет располагался на пересечении улиц Буденного и Седина. Но после отступления фашисты сожгли госпиталь.

В августе 1942-го на пересечении Седина и Буденного находился немецкий госпиталь, сейчас здесь располагается здание университета.

После войны здание восстановили. Сейчас здесь располагается институт физической культуры.

В 1943 году госпиталь немцы сожгли при отступлении.

Выдержало тяжелую бомбежку и еще одно здание на улице Седина. Ныне здесь находится университет, где готовят будущих медиков.

Кадры, снятые в феврале 1943 года. Сегодня на улице Седина находится медакадемия.

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