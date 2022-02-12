Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 февраля 2022 года: план по вакцинации в регионе выполнен на 83%

План по вакцинации в регионе выполнен на 83% Фото: Олег ЗОЛОТО

План выполнения вакцинации в Краснодарском крае превысил 80%. Как отметили в Роспотребнадзоре, это высокий уровень, но его недостаточно для достижения стойкого иммунитета. Поэтому в муниципалитетах необходимо увеличить темпы вакцинации в определенных районах.

На Кубани продолжает действовать режим повышенной готовности: необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и по возможности избегать скученных коллективов. При первых же признаках заболевания следует оставаться дома или обращаться в поликлинику.

За прошедшие сутки в регионе выявлен 3771 новый случай заражения коронавирусом. Заразившихся выявили в 42 муниципалитетах края. Среди них 2259 женщин и 1512 мужчин, в том числе 425 детей в возрасте от 3 дней.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре на 12 февраля

В Краснодаре за сутки COVID-19 заболел 1291 человек.

Коронавирус в Анапе на 12 февраля

В Анапе выявили 130 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Сочи на 12 февраля

В Сочи ковид подтвердился у 158 пациентов.

Коронавирус в Геленджике на 12 февраля

В Геленджике получено 184 новых положительных результатов.

Коронавирус в Туапсе на 12 февраля

В Туапсинском районе коронавирусом заразились 86 человек.

Коронавирус в Ейске на 12 февраля

В Ейском районе зарегистрировали 31 инфицированного.