Актрису Евгению Брик убил рак: жена Валерия Тодоровского умерла в 40 лет

Евгения Брик. Фото: Личная страница героя публикации в соцсетях

Статная красавица-комсомолка Катя буквально ворвалась и покорила сердца миллионов зрителей в России. И пусть главный герой фильма «Стиляги» Мэлс так и не ответил героине Евгении Брик взаимностью, ей досталась народная любовь.

Казалось, расположение поклонников ничто не могло изменить. Публика даже благосклонно приняла уход из семьи Валерия Тодоровского к молоденькой актрисе. Режиссер оставил жену, с которой прожил 20 лет ради служебного романа с Брик. Все как бы молча согласились – это любовь.

В 2008 семья переехала в Лос-Анджелес. Евгения говорила, что это ради их с Тодоровским дочери. Климат подошел ребенку. Да и родители мечтали, чтобы Зоя без акцента говорила по-английски. Размеренная семейная жизнь на тихоокеанском побережье нравилась кинозвезде.

- Надо просто остановиться, никуда не бежать, подумать, заглянуть в себя. Я вспоминаю свою прежнюю жизнь, сколько я летала, все время была в каком-то движении, куда-то спешила… Сейчас надо понять, что от нас ничего не зависит. Я всегда знала, что могу в одиночестве проводить очень много времени. Мне самой с собой интересно, - приводит слова актрисы kp.ru.

То, что в ее жизни не штиль, а шторм, Евгения тщательно скрывала. Не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. В день своего 40-летия опубликовала свежие снимки. На подписчиков с фотографий смотрела какая-то новая Брик – очень худая и короткостриженная. Многие тогда подумали, что звезда сменила образ и готовится к новой роли. Тем более что она сама просто излучала оптимизм.

Перед смертью актриса сильно похудела и лишилась волос. Фото: Личная страницы героя в соцсетях

- Ну вот и отгуляла я свое 40-летие, а гуляние это в прямом смысле проходило на красивейших каналах в Венеции. Я радуюсь своему новому году как никогда! – цитирует kp.ru ее блог.

Звезда фильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» гордилась успехами дочери. Мечтала как отметит ее 19-летие, родит ее брата или сестру.

- Как же хорошо, когда дочь любит и умеет фотографировать. Бери любую фотографию сделанную Зоей, и помещай без всяких обработок, точно не прогадаешь. Если смотреть на меня ее глазами, то мне идет любая прическа, я всегда молодая и самая лучшая. Абсолютно все дети так видят своих мам, это и есть удивительная, высшая сила любви и приятия, — писала Евгения в своем аккаунте.

Свой недуг Евгения Брик скрывала не только от поклонников, но и от коллег по кино. Известие о ее смерти стало шоком для всех, кто знал и любил эту красивую и талантливую актрису.

Умерла Евгения Брик в Лос-Анджелесе, рядом с ней был супруг Валерий Тодоровский.