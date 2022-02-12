Перебит позвоночник и внутренние органы. Двое мужичин с ребенком расстреляли бродячего пса в Краснодаре

В пса стреляли, а потом он упал в яму. Фото: dobrodom_starokorsunskaya

Жуткая история произошла 11 февраля в станице Старокорсунской под Краснодаром. По словам очевидцев, двое мужчин на улице Северной расстреляли бродячего пса. Все это происходило на глазах ребенка 7-10 лет, которого взрослые зачем-то взяли с собой. Через некоторое время пострадавшего хаски нашли в яме на стройке. Задние лапы у него были отбиты, и он полз, пока не упал в укрытие.

- Нам сообщили о псе, который громко плакал. Сначала мы подумали, что он упал и поэтому получил травмы. Но потом выяснилось, что в него стреляли. После этого муж и еще двое мужчин достали пса. Мы вызвали зоотакси и отвезли животное в приют «Краснодог», – рассказала «КП» - Кубань» зоозащитница Вера Артамонова.

Сейчас Фунтик - так назвали пса - находится под наблюдением ветеринаров. Врачи диагностировали у него травму позвоночника и внутренних органов. Будет ли ходить пострадавший от рук людей, пока сказать никто не может.

- В этом районе станицы уже был один случай, когда стреляли в пса. Он получил 17 пуль и перестал ходить. Теперь нуждается в постоянном уходе и живет у меня, - поделилась Вера.

Кто нанес травмы хаски, сейчас выясняет полиция. С заявлением в дежурку никто не обращался, но после того, как история Фунтика просочилась в соцсети, была назначена проверка.

- В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств. Сотрудники полиции ищут тех, кто может быть причастен к причинению телесных повреждений собаке, выясняются мотивы совершенного, - рассказал «КП» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.