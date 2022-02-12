Зазывавшие ребенка в машину в Краснодаре мужчины объяснили свою выходку

В Краснодаре задержаны мужчины, зазывавшие ребенка в свой автомобиль. Фото: пресс-служба УМВД по г.Краснодару

Неудачной шуткой попытались объяснить свою пьяную выходку трое мужчин. Два дня тому назад они серьезно перепугали 10-летнего ребенка. Родители отправили Никиту (имя изменено. – Прим. ред.) в магазин за продуктами. Там его стали преследовать несколько мужчин, заманивали мальчика в свой автомобиль. Теперь в полицейском участке они пытаются доказать, что просто пошутили.

- Извиняюсь перед несовершеннолетним ребенком и его родителями, а также перед всеми жителями Краснодара. Да, хотели в машину посадить его силой. Впредь такого не повторится, - запинаясь попытался извиниться один из участников выходки.

Мужчины еще на кассе стали оказывать Никите знаки внимания. Предложили оплатить его покупки, а также приобрели ребенку лимонад и чипсы, а мальчик взамен должен был составить им компанию.

- Да не было ничего такого, что могло бы насторожить. Они зашли в магазин и просто захотели оплатить его покупки. Я в машину отнес пакеты, потом увидел, что они агрессивно его тянули в машину, хотели довезти, - задержанные мужчины делают вид, что не понимают, почему их поведение так испугало школьника. По их мнению, ничего страшного они не сделали. Просто хотели помочь ребенку.

Родители Никиты, впрочем, иного мнения. После возвращения из магазина перепуганный сын сбивчиво рассказал близким, что несколько дядей с натянутыми на лица масками и в капюшонах, хватали его за руки и пытались увезти.

- Когда вышли из магазина, стали уговаривать его сесть в машину, якобы подвезти до дома. Преграждали путь. Хорошо, что живем рядом, ребенок сделал вид, что пошел к машине, а когда они потеряли бдительность, побежал домой, - взволнованные родители мальчика сразу же обратились в полицию.

Полицейским понадобилось несколько часов, чтобы задержать подозреваемых в домогательстве. Ими оказались трое уроженцев Уфы. Всем от 21 до 24 лет. В Краснодар мужчины приехали полгода назад, осенью 2021 года. Сняли одну на всех квартиру и стали зарабатывать на жизнь веб-дизайном.

- Указанные граждане доставлены в отдел полиции для разбирательства, где пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения и не намеревались совершать какие-либо противоправные действия в отношения ребенка, - рассказал руководитель пресс-службы УМВД по г. Краснодару Артем Коноваленко.

По результатам проведения необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, будет принято законное процессуальное решение и действиям молодых людей будет дана правовая оценка в рамках действующего законодательства.