Дом трещит из-за движения земли. В Сочи эвакуировали жильцов многоэтажки

Дом в Сочи покрылся трещинами.

Многоэтажный дом № 16 на улице Дорога на Большой Ахун в Сочи пошел трещинами из-за просадки грунта. Жителей двух подъездов эвакуируют из-за угрозы их здоровью и жизни. Эта часть дома построена на ленточном фундаменте. Здание 1973 года постройки держалось долго, но 12 февраля поддалось натиску стихии.

- Неделю трещало-трещало. Приезжали комиссии из администрации. А сегодня затрещало так, что стекла посыпались, - рассказал председатель совета ТОС Михаил Петрович.

После обращения жильцов был моментально развернут межведомственный оперативный штаб под руководством главы Сочи Алексея Копайгородского.

- Количество проживающих жильцов в этих подъездах ориентировочно составляет 60 человек. Эвакуация необходима, мы не можем рисковать жизнью и здоровьем людей. Жильцам будет предложено временное размещение и вся необходимая помощь, - отметил глава города-курорта. Он оперативно прибыл на место ЧС.

Жильцы пострадавших подъездов будут временно размещены в пансионате «Светлана» и гостинице «Гранат». За их имуществом будут следить сотрудники полиции, ресурсоснабжающие организации готовы отключить дом от сетей в случае необходимости.