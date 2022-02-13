Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 13 февраля 2022 года: инфекция выявлена в 37 районах и городах

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Коронавирус не думает отступать. В Краснодарском крае за последние сутки выявлено 3 367 новых случаев covid-19. Лидером по количеству заболевших стал Краснодар. В городе положительный тест получили 1 636 человек. Следом идет Сочи. На курорте зафиксирован 481 случай инфекции. В два раза меньше в Новороссийске – 293. Среди заболевших 235 детей. Самому маленькому пациенту всего 2 месяца.

Между тем медики настоятельно рекомендуют не снижать темпы вакцинации от коронавируса. Именно она помогает защитить от тяжелого течения болезни и снизить число летальных исходов. Это подтверждает статистика. Несмотря на высокий уровень заболеваемости, привитые пациенты стали реже попадать в красную зону и умирать. За последние 24 часа в больницах скончались 11 человек.

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