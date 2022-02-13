Будет только хуже. Синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае на смену февральскому холоду придет тепло

На Кубани все еще будут "раскачиваться" температурные качели.

Вот уже полмесяца жители Кубани просыпаются от птичьей трели за окном - настоящий предвестник весны. Но, судя по прогнозам, температурные качели продолжат менять погоду в Краснодарском крае. Словом, как и прежде, не успев привыкнуть к одной температуре, будем подстраиваться к резким изменениям.

- На данный момент идет смена барических полей. Кубань, можно сказать, находится в буферной зоне между теплом и холодом, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник. - Поэтому отметки зависят от потоков, которые поступают в регион, - объясняет Александр Колесник.

Новая рабочая неделя порадует кубанцев. В крае ожидается переменная облачность, лишь в некоторых районах возможны осадки утром, но все же преобладать будет ясная погода.

- Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до минус 3 градусов, днем потеплеет до +4...+6 градусов. Выше отметки будут на Черноморском побережье - в ночные часы прогнозируем от нуля до +5 градусов, днем значения поднимутся до +5...+8°, - уточняют в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот в горах будет все еще морозно. Ночью температура держится на отметках минус 3-8°, а днем значения выше +2 градусов не поднимаются.

При этом кубанцам будет досаждать сильный ветер. Он прогнозируется на всей территории края.

- Будет северо-западный ветер с переходом на северо-восточный ночью 6-11 метров в секунду. Днем скорость ветра 5-10 метров в секунду, местами 12-14 метров в секунду, - добавляют в краевом гидромете. - На побережье дуть будет сильнее - на участке Анапа - Геленджик порывы 17-22 метра в секунду.

Конечно, после таких прогнозов кубанцы уже вовсю готовы встречать раннюю весну. Но метеорологи напоминают - пока потепление обманчиво. Поэтому прощаться с зимой рановато.