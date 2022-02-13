Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
13 февраля 2022 6:05

Будет только хуже. Синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае на смену февральскому холоду придет тепло

Температурные качели продолжат менять погоду на Кубани
Евгения СОРОКА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На Кубани все еще будут "раскачиваться" температурные качели.

На Кубани все еще будут "раскачиваться" температурные качели.

Вот уже полмесяца жители Кубани просыпаются от птичьей трели за окном - настоящий предвестник весны. Но, судя по прогнозам, температурные качели продолжат менять погоду в Краснодарском крае. Словом, как и прежде, не успев привыкнуть к одной температуре, будем подстраиваться к резким изменениям.

- На данный момент идет смена барических полей. Кубань, можно сказать, находится в буферной зоне между теплом и холодом, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник. - Поэтому отметки зависят от потоков, которые поступают в регион, - объясняет Александр Колесник.

Новая рабочая неделя порадует кубанцев. В крае ожидается переменная облачность, лишь в некоторых районах возможны осадки утром, но все же преобладать будет ясная погода.

- Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до минус 3 градусов, днем потеплеет до +4...+6 градусов. Выше отметки будут на Черноморском побережье - в ночные часы прогнозируем от нуля до +5 градусов, днем значения поднимутся до +5...+8°, - уточняют в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот в горах будет все еще морозно. Ночью температура держится на отметках минус 3-8°, а днем значения выше +2 градусов не поднимаются.

При этом кубанцам будет досаждать сильный ветер. Он прогнозируется на всей территории края.

- Будет северо-западный ветер с переходом на северо-восточный ночью 6-11 метров в секунду. Днем скорость ветра 5-10 метров в секунду, местами 12-14 метров в секунду, - добавляют в краевом гидромете. - На побережье дуть будет сильнее - на участке Анапа - Геленджик порывы 17-22 метра в секунду.

Конечно, после таких прогнозов кубанцы уже вовсю готовы встречать раннюю весну. Но метеорологи напоминают - пока потепление обманчиво. Поэтому прощаться с зимой рановато.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯПогода в Краснодарском крае