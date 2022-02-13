Последние недели своей жизни мужчина жил в Сочи.

В Сочи в съемном жилье нашли мертвым рэпера из Хакасии. 32-летний Владимир Богданов, известный у себя на родине под творческим псевдонимом Рикосан, перестал выходить на связь с друзьями и семьей еще 1 февраля. На своей странице в соцсетях в последний раз он был вечером. Никого не предупредив, мужчина пропал.

Не мог дозвониться до Владимира и хозяин квартиры, у которого рэпер снимал жилье. В итоге владелец решил навестить его лично. Приехав, он стал звонить в дверь, но по ту сторону никто не реагировал. Тогда хозяин открыл квартиру своими ключами.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в одной из комнат он обнаружил следы крови, а рядом лежало тело мужчины.

Тело рэпера нашли хозяева квартиры, которые забили тревогу, когда не смогли выйти с ним на связь.

- Смерть не естественная. У погибшего обнаружено ножевое ранение в живот, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Однако следов посторонних людей нет, так как квартира была закрыта изнутри.

Для установления всех обстоятельств случившего назначено судебно-медицинское исследование. Проводится проверка по факту смерти мужчины. Тело его находится в морге, но, как выяснилось, пока его не забрали.

Известно, что Владимир - уроженец Абакана. Именно у себя на родине мужчина прославился. Музыкант неоднократно участвовал в различных хип-хоп-фестивалях, становился победителем некоторых рэперских турниров. Затем некоторое время мужчина жил в Екатеринбурге, где планировал развиваться и расти как исполнитель.

В родном Абакане мужчина участвовал в рэп-баттлах.

- Это был человек-музыка! Не верится, что его не стало! Очень жаль! Терпения и сил родственникам! - пишут поклонники в группе "RAP В ХАКАСИИ".

Последние недели своей жизни Владимир жил в Сочи. Правда, с соседями особо не общался. Говорят, что мужчина был замкнутым. Хотя в планах у него было набраться вдохновения и вновь начать творить.

Сейчас родственники умершего рэпера просят помощи у всех неравнодушных. Семья открыла сбор средств на транспортировку тела Владимира.

- Моего сына еще не похоронили, а уже прошло 10 дней после его смерти, - пишет мама мужчины Светлана. - Тело Володи находится в Сочи, а мы - в Абакане. Чтобы его привезти на родину, необходима большая сумма денег. Мы собрали лишь половину нужной суммы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ СК

По факту смерти Владимира Богданова назначена проверка. В обстоятельствах смерти мужчины сейчас разбираются следователи.

- Назначено проведение комплекса экспертиз, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Сочи мужчину с ножевым ранением нашли мертвым в съемной квартире

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