Серебряную медалистку Ирму Махиню встретили в аэропорту Сочи хлебом и солью

Ирма Махиня вернулась в родной Сочи поздней ночью. Фото: администрации Сочи.

Ночью 13 февраля в Сочи вернулась 19-летняя участница Олимпийских игр в Пекине Ирма Махиня. В аэропорту курорта обладательницу серебряной награды турнира встречали не только родные. Собрались ее коллеги, друзья и просто любители спорта.

Для девушки такая теплая встреча стала настоящим сюрпризом. Она никак не ожидала увидеть десятки людей, а уж сколько прозвучало поздравлений.

Девушка была приятно удивлена, увидев количество людей, которые пришли ее встречать. Фото: администрации Сочи.

Ирме вручили цветы, а после под шумные песни девушку пригласили к караваю. Дорогих гостей всегда встречают хлебом и солью.

- Эта победа совпала с годовщиной старта Олимпиады в Сочи, именно 7 февраля состоялись эти исторические события с разницей в восемь лет, - отметил глава курорта Алексей Копайгородский. - Обязательно поздравлю спортсменку лично. Горд, что в нашем южном городе появилась еще одна медаль зимних Игр! Уверен, она вдохновит на победы немало сочинских детей.

Медалистка оставила свой автограф на память всем желающим. Фото: администрации Сочи.

Стоит сказать, что у Ирмы есть планы на Олимпийские игры в 2026 году. Спортсменка намерена выиграть и привезти домой золото.

- Уже сегодня в расписании спортсменки тренировка, - сообщает пресс-служба администрации Сочи. - Ирма Махиня готовится к мировому первенству, которое состоится в конце февраля.

Ранее сообщалось, что Ирма Махиня очень хотела попасть на пьедестал и получить медаль. Свою победу она посвятила родному городу Сочи.

Но медаль далась ей непросто. Перед Олимпиадой в Пекине Ирма тренировалась и довольно долго. Только в Сочи она провела два сезона. Совершила на нашем трамплине около 150 прыжков за сезон.

- Прыжки с трамплина – сложный вид спорта. В нем нужно учитывать очень много факторов, в том числе направление ветра и погодные условия, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» президент региональной федерации по прыжкам на лыжах с трамплина Сергей Зырянов. - Ирма достигла определенного уровня, чтобы соревноваться с сильнейшими спортсменами планеты. Ей помог опыт участия в чемпионатах мира.