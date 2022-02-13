Пластический хирург раскрыл секрет преображения Веры Алентовой

Актриса Вера Алентова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Многие звезды шоу-бизнеса обращаются к хирургам, чтобы сохранить свою красоту и молодость. Увы, далеко не всегда вмешательства бывают удачными. После операции некоторых артистов просто не узнать - так сильно меняются. Как сообщает kp.ru, среди тех, чью внешность разглядывают буквально под микроскопом, - 78-летняя актриса театра и кино Вера Алентова.

Злопыхатели не раз отмечали - вдова Владимира Меньшова «переборщила» с обращениями к хирургу, былой внешности уже нет. По этому поводу высказался пластический хирург Тагир Файзуллин.

- Возможно, сама актриса просила доктора создать такой стиль и образ, - цитирует доцента Тагира Файзуллина "СтарХит". - Может, она счастлива и радуется результату. Тут нужно разговаривать именно с пациентом.

Некоторые поклонники рискнули предположить, что артистке дорогостоящие манипуляции могут быть просто не по карману. Ведь сейчас она почти не снимается в кино, а лишь выступает на сцене театра.

Стоит сказать, что пластический хирург высказался и о драме, которая произошла с известной телеведущей Лерой Кудрявцевой. Не так давно у нее лопнула силиконовая грудь.

- Левый имплант порван, протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь, - делилась блондинка шокирующими подробностями. - УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв.

Тагир Файзуллин отметил, что с имплантом действительно может произойти подобная проблема, если это технический брак.

- Нужно учитывать множество факторов: организм пациента, образ жизни человека и так далее, - резюмировал хирург. - Бывает, что возникают воспалительные реакции, что приводит к отторжению импланта.