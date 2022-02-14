Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 февраля 2022 года: регион переживает новый подъем заболеваемости COVID-19

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 14 февраля 2022 года.

«Комсомолка» следит за эпидобстановкой на Кубани и сообщает последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 14 февраля 2022 года.

По последним данным, регион переживает новый подъем заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки 3852 случая заражения ковидом зарегистрировали на Кубани. При этом, только в кубанской столице зарегистрировали 2435 новых случая инфицирования.

- Среди зараженных 2600 женщин и 1252 мужчины, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края. - В том числе, заболело 449 детей.

По словам санитарных врачей, эпидемическая обстановка в крае контролируемая, но остается напряженной. Чтобы приблизить окончание пандемии, каждый из нас должен соблюдать меры профилактики и безопасности. Главное из них, говорят медики, вакцинация.

Сотрудники краевого Роспотребнадзора также призывают кубанцев по возможности сократить социальные контакты, использовать в общественных местах маски и средства дезинфекции.

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