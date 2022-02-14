Полы вздуваются, грибок на стенах. В школе на Кубани протекает крыша после аномальных снегопадов

Потолок в школе потек после непогоды. Фото: скрин видео

Крыша школы № 3 в Славянске-на-Кубани после небывалых снегопадов не выдержала. Из-за резкого таяния сугробов с потолка потекла вода, на стенах появились грязные разводы. Родители учеников говорят, что тазики и ведра, в которые собирают капель, стали привычными элементами интерьера школьных кабинетов.

- Проблема тянется уже с осени, когда начались дожди. А зимой все стало еще хуже. Полы вздуваются, есть грибок, но дети продолжают учиться в таких условиях, - рассказали обеспокоенные взрослые.

В управлении образования Славянского района разводят руками – сейчас ремонтировать кровлю нельзя. По технологии, нужно дождаться, когда наступит сухая погода.

- После этого начнется ремонт. Деньги на устранение дефектов уже выделены, - отметили в ведомстве. – К тому же точечные работы на крыше подводились на январских праздниках. Если бы этого не сделали, протечек было бы еще больше.

Часть кабинетов, куда добралась вода, закрыты. Дети учатся в других классах. Для этого в школе откорректировали расписание.

- Ждем погодных условий, отремонтируем кровлю и затем устраним намокания внутри здания. Стены будут обработаны противогрибковым средством, проведем косметический ремонт. Его сделают на весенних каникулах, по правилам мы не можем проводить работы во время образовательного процесса, - отметили в управлении образования.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» рассказывала, что родителей краснодарских первоклассников испугала школа, в которую они привели детей. В мэрии пообещали доделать ремонт к 1 сентября.

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