Как восстановить здоровье и найти источник сил и красоты не уезжая из Краснодара?

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45 лет назад в Краснодаре искали нефть. Знаете, что нашли? Вместо черного золота открыли источник целебной воды — питьевой минеральной и горячей йодо-бромной. Так в городе появился центр восстановления здоровья «КБЛ» https://www.kuban-kbl.ru.

Как развивалась за эти годы любимая многими горожанами Краснодарская бальнеолечебница? Какие услуги можно получить там сейчас? Есть ли направление для восстановления после ковида? Об этом и не только поговорим сегодня, 14 февраля, в 17 часов в нашей программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» с главным врачом КБЛ Светланой Анисимовой.

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