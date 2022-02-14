Предвестники весны. В Краснодарском крае проснулись первоцветы

Собирать первоцветы запрещено. Фото: скрин видео

Приближение весны все сильнее чувствуется в Краснодарском крае. На смену проливным дождям и снегу пришли теплые дни. Солнце стало все чаще показываться на небе и разбудило первые цветы. В основном они появляются на лесных полянах с южной стороны. Ярким ковром стелются первоцветы, сразу же привлекая внимание на фоне пока еще серых кустов и деревьев.

- Первыми появляются из земли складчатый и широколистый подснежники, а также морозники, но они не такие красочные, поэтому их появление не всегда заметно. Цикламены уже цветут две-три недели, - рассказал «КП»-Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Рвать нежные цветы не рекомендуется. Они быстро теряют красивый вид, даже в вазе с водой быстро вянут. К тому же часть первоцветов находится под охраной.

- Для того чтобы иметь возможность любоваться ими всем и всегда, лучше оставить цветы на местах произрастания. Кроме того, что они красивые, они еще являются лекарственными. Но в медицине практически не используются, потому что их мало, - отметил Голубитченко. - Все виды подснежников и косский цикламен занесены в Красную книгу. Их на законодательном уровне запрещено рвать и собирать. Можно получить штраф.

Первоцветы встречаются не только в дикой природе. Их можно с успехом выращивать на садовом участке. После зимней серости они будут радовать глаз своим цветением. Цикламены и примулы – многолетники. При благоприятных условиях могут расти на одном месте 3-4 года.

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